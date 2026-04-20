Brasileña Novonor firma acuerdo para la venta de Braskem a fondo de inversión asesorado por IG4

El acuerdo contempla la venta del 50,1% de las acciones con derecho a voto de la petroquímica y del 34,3% del capital total de la misma firma.

La petroquímica brasileña Braskem informó al mercado que su accionista controlador Novonor -antes Odebrecht- y su filial NSP Investimentos suscribieron un acuerdo para vender su participación en la compañía al fondo Shine I FIP, vehículo asesorado por la gestora IG4 Capital.

En un comunicado separado, IG4 confirmó la operación e indicó que la transferencia de acciones debería concretarse dentro de los próximos 30 días, sujeta al cumplimiento de condiciones legales y regulatorias.

De acuerdo con lo informado, el acuerdo contempla la venta del 50,1% de las acciones con derecho a voto de Braskem y del 34,3% del capital total de la firma.

Asimismo, el contrato establece que Shine I deberá solicitar el registro de una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar hasta la totalidad de las acciones ordinarias y preferentes en circulación de Braskem.

NSP, vehículo mediante el cual Novonor administra su participación en la petroquímica, mantendrá un 4% del capital social total de la compañía. Con ello, la nueva estructura de control de Braskem quedaría equilibrada entre Shine I y Petrobras.

Actualmente, Petrobras posee el 47% del capital con derecho a voto de Braskem y el 36,1% de su capital total. La petrolera estatal señaló que está evaluando los términos de la operación para definir si ejercerá sus derechos de preferencia para asumir el control o si hará uso de la cláusula de tag along, que le permitiría sumarse a la venta en condiciones similares.

IG4 señaló que como parte del proceso, también se contempla la elección de un nuevo consejo de administración y el nombramiento de un nuevo equipo ejecutivo.

En esa línea, la gestora de inversiones informó que pretende llevar a cabo, junto con Petrobras, "la reestructuración financiera y operativa de la compañía, con la intención de que Braskem vuelva a generar valor para sus accionistas y para Brasil".

Novonor señaló para medios nacionales que el acuerdo "reafirma su orgullo por haber contribuido a que miles de profesionales altamente cualificados desarrollaran, a lo largo de los años, un activo de gran importancia estratégica para el país, esencial para el fortalecimiento de la industria nacional".

Bajo ese contexto, agregó que "la nueva estructura de control, con Petrobras como corresponsable, garantizará la continuidad necesaria para que Braskem siga avanzando con solidez, centrada en la innovación y en la construcción de un futuro cada vez más fuerte y sostenible para el sector petroquímico".

Otros antecedentes

Con plantas en Brasil, Estados Unidos, Alemania y México, Braskem se ubica en el sexto lugar como una de las mayores petroquímicas del mundo y lidera la producción mundial de biopolímeros y la de resinas termoplásticas en América.

Sin embargo, Novonor llevaba años buscando desprenderse de su participación en Braskem como parte de su proceso de recuperación judicial, tras la crisis financiera derivada en parte de los casos de corrupción que involucraron a Odebrecht en varios países de América Latina.

Una nueva gobernanza también podría fortalecer a Braskem, que en los últimos años ha enfrentado márgenes petroquímicos ajustados y pasivos asociados a daños en zonas afectadas por operaciones de minería de sal en el noreste de Brasil.

Durante el último trimestre de 2025, la compañía amplió sus pérdidas hasta 10.284 millones de reales brasileños (US$ 2.065 millones), un alza de 82,1% frente al mismo período del año anterior.

Según informó la propia empresa, el resultado se produjo en un contexto de deterioro operacional. En ese lapso, los ingresos brutos sumaron 18.296 millones de reales, mientras que la facturación neta alcanzó 16.101 millones de reales.