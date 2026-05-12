Brasileña Petrobras evalúa oportunidades de negocio en México mediante alianza con Pemex

Según Magda Chambriard, presidenta ejecutiva de la petrolera, la empresa lleva tiempo buscando proyectos en el extranjero para reponer sus reservas de petróleo, iniciativa que también podría llegar a incluir acuerdos en Venezuela.

Magda Chambriard, directora ejecutiva de Petrobras, aseguró que la compañía enviará representantes a México para explorar nuevas oportunidades de negocio a través de una posible alianza con la también estatal Pemex.

La empresa del gigante sudamericano lleva tiempo buscando proyectos en el extranjero para reponer sus reservas de petróleo, una iniciativa que, según Chambriard, también podría incluir eventualmente acuerdos en Venezuela.

En una conferencia telefónica, la ejecutiva explicó a los analistas que Petrobras considera que la parte mexicana del Golfo de México está poco desarrollada, especialmente en aguas ultraprofundas, una especialidad de la petrolera brasileña.

El Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso a principios de este año una asociación entre Petrobras y Pemex a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien el mes pasado se reunió con Chambriard y afirmó que esperaba que se llegara a un acuerdo.

Chambriard dijo que ve oportunidades en la exploración y en la explotación de yacimientos maduros junto a Pemex. "Si eso es posible, ¿qué destino le damos a ese petróleo? No hay nada mejor que refinarlo en México, justo al lado", añadió.

En Venezuela, según la ejecutiva, Petrobras se encuentra aún en las primeras fases de evaluación de posibles oportunidades. Chambriard afirmó que el país figura en la "lista de deseos" de la empresa.