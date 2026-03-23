Megaproyecto clave para reactivación de Collahuasi alcanza 99,5% de avance: contempla 194 km de tuberías para agua desalada

La iniciativa de US$ 3.500 millones busca extender la vida útil de la mina en 20 años, con una planta desaladora y un sistema de impulsión que asegura el requerimiento hídrico de la faena ubicada a 4.500 metros sobre el mar. “Fue un trabajo titánico”, dijo el CEO de la minera.

Tras años marcados por restricciones hídricas que han impactado en su producción de cobre, Collahuasi -la tercera mina cuprífera más grande del mundo- se acerca a un cambio estructural en su operación, cuya meta final es alcanzar el uso de agua 100% desalada.

Así lo adelantó Jorge Gómez, CEO de la compañía perteneciente a Anglo American (44%), Glencore (44%) y Mitsui (12%), quien reveló que el icónico megaproyecto de US$ 3.500 millones de la firma, titulado “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi” y más conocido como C20+, registra en estos momentos un 99,5% de avance.

“Tenemos prácticamente finalizada esta mega obra (...) Ahora nos viene la prueba de la puesta en marcha, que ha sido altamente exitosa hasta ahora, lo que nos va a permitir ir disminuyendo el consumo de agua continental en forma gradual”, dijo el ejecutivo durante su intervención en el Congreso Acades realizado la semana pasada.

La iniciativa presentada en 2018 a evaluación ambiental y aprobada en 2021, busca extender la vida útil de la operación nortina por 20 años, de la mano de la construcción de una planta desaladora en el Puerto de Patache (Iquique) y un sistema de impulsión que llevará el recurso hasta la faena ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una iniciativa clave para la faena, que vive meses cruciales en la antesala de su posible integración con Quebrada Blanca, de Teck.

“El mayor desafío tiene que ver con impulsar agua desde el nivel del mar hasta esa altura con un cañón de 44 pulgadas y de 194 kilómetros de largo, a través de cinco estaciones de bombeo. Es realmente un trabajo titánico”, expresó Gómez y destacó, además, que para el funcionamiento del sistema completo también se tuvo que construir una red eléctrica de 42 kilómetros.

Para dimensionar: en el peak de la construcción trabajaron 11 mil personas y las tuberías -a cargo de Techint- llegaron a Iquique después de ser elaboradas en Francia, Alemania, Japón, Grecia y Arabia Saudita. “Se requirieron 5.000 camiones para transportarlas desde el puerto”, contó el ejecutivo.

Puesta en marcha y producción

El CEO de la minera comentó que ya se están bombeando del orden de 850 litros por segundo (l/s) a través del nuevo sistema, cifra que aumentará a 1.050 l/s una vez inaugurada la operación hídrica. Sin embargo, adelantó que el cañón tiene una capacidad de hasta casi 2.500 l/s, “que es lo que nosotros pensamos que vamos a necesitar” para la producción minera, dijo.

Así, indicó que la compañía se encuentra realizando un estudio de factibilidad para “un crecimiento agresivo, donde deberíamos estar cercanos a una capacidad de procesamiento del orden de las 400.000 toneladas por día. Comprenderán que para aquello necesitamos una cantidad de agua como la que mencioné (2.500 l/s)”.

Actualmente la minera procesa del orden de 200 mil toneladas de mineral diarios y, según informó en febrero pasado, durante 2026 ejecutará un plan de inversiones en torno a los US$ 1.300 millones, orientado justamente a fortalecer su capacidad productiva, consolidar su plan minero del año y habilitar un repunte en la producción a partir de 2027.

Cabe recordar que, durante 2025, Collahuasi lideró las bajas productivas del sector cuprífero nacional, tras anotar un descenso de 27% durante el año, al producir 152 mil toneladas de cobre fino. Lo anterior, en línea con su plan minero y ante los problemas de abastecimiento hídrico y una fase de explotación con menores leyes, de 0,90% frente a 1,15% en 2024.

Respecto a la desaladora, Gómez indicó que será la gigante global Acciona -la misma a cargo de la construcción de la planta- la que “la va a operar en los próximos al menos dos años”.