Amplia brecha en apoyo al proyecto misceláneo constata índice Deloitte-Cadem entre la ciudadanía y el mundo empresarial

Mientras en la opinión pública se valoró el efecto en el empleo, entre ejecutivos del sector privado destacó el impacto en la reactivación del crecimiento.

El proyecto de reconstrucción y reactivación presentado por el gobierno pareciera haber tenido un eco dispar en los sectores del país. La edición de abril del Índice de Riesgos para Chile elaborado por Deloitte-Cadem evidenció una brecha en los apoyos provenientes de la opinión pública versus los tomadores de decisión del mundo empresarial.

La medición, que se realiza en alianza con Diario Financiero, arrojó que el 42% de la ciudadanía se mostró de acuerdo con el plan de medidas del Ejecutivo y 47% declaró estar en desacuerdo. En el caso del panel de negocios, el respaldo llegó a 85% y solo 11% dijo estar en desacuerdo.

“A nivel de opinión pública, el plan aún no cristaliza”, explicó el gerente general de Cadem, Roberto Izikson.

De acuerdo a su análisis, algunas medidas empiezan a conocerse, pero en general la ciudadanía tiene un conocimiento más bien vago del proyecto. “La rebaja de impuestos corporativos y la eliminación de contribuciones para adultos mayores son las que más se conocen, pero no hay una mirada más global del proyecto”, afirmó.

El 42% de la ciudadanía se mostró de acuerdo con el paquete de medidas del Ejecutivo. Esta cifra llegó a 85% en el caso del panel de negocios.

En cambio, señaló que el mundo empresarial tiene una visión favorable en términos generales por sus componentes procrecimiento y pro inversión, particularmente la rebaja del impuesto corporativo y la reducción de tiempos para obtener permisos ambientales.

Y si en la opinión pública se valoran las medidas en pos de la generación de empleo (54% de las menciones), reactivar el crecimiento (53%), y reducir la incertidumbre (28%); en el mundo empresarial realzan la reactivación del crecimiento (77%) y el incentivo a la inversión (66%).

Pese a las diferencias, el CEO de Deloitte Chile, Christian Durán, señaló que apuntan a lo mismo: “Crecimiento e inversión, es decir, los focos que destacan las empresas, son condición necesaria para que haya cambios sustantivos en los niveles y en la calidad del empleo, donde los últimos datos hablan de una desocupación de casi 9% y más de 2,5 millones de personas en la informalidad”.

Y agregó que el plan busca destrabar y facilitar inversiones, lo que podría lograr hacer crecer al país en tasas cercanas al 3,5%-4,0%, lo que dinamizaría el mercado laboral y mejoraría la formalidad.

Para la gerenta general de Statkraft, María Teresa González, este contraste refleja dos urgencias legítimas que conviven hoy en Chile. “Por un lado, la ciudadanía está mirando su realidad inmediata: el empleo, los ingresos, la estabilidad. Y eso es lógico, especialmente en contextos de mayor incertidumbre y estrechez económica”, explicó.

La también integrante del panel de negocios agregó que, “al mismo tiempo, desde el mundo privado tendemos a poner énfasis en la inversión y el crecimiento porque sabemos que son los motores que, en el largo plazo, generan empleo de calidad e impulsan el progreso general del país”.

“Destrabar proyectos es una prioridad para la reactivación económica; y, en este momento, eso depende de medidas de gestión y de acuerdos políticos que se ven inciertos”. Gloria Hutt, presidenta Copsa.



“A nivel de opinión pública, el plan aún no cristaliza (...) La rebaja de impuestos corporativos y la eliminación de contribuciones para adultos mayores son las que más se conocen, pero no hay una mirada más global del proyecto”. Roberto Izikson, gerente general de Cadem.



“Esta percepción del panel de negocios responde a una lectura realista de que las principales amenazas para el desarrollo de Chile hoy no son de gestión técnica, sino de gobernabilidad y estabilidad institucional”. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.



“Desde el mundo privado tendemos a poner énfasis en la inversión y el crecimiento porque sabemos que son los motores que, en el largo plazo, generan empleo de calidad e impulsan el progreso general del país”. María Teresa González, gerenta general de Statkraft.

Los riesgos

El sondeo también reveló distancias entre los riesgos percibidos por ambos grupos.

Por un lado, la ciudadanía considera como de mayor ocurrencia los riesgos asociados a lo económico (63%); seguido por los políticos (55%).

En el caso del panel de negocios, el 46% considera que tiene un alto riesgo para Chile el eje político; seguido por lo tecnológico, con un 39%; y lo económico, un 38%.

La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Gloria Hutt, señaló que el riesgo político parece estar estrechamente vinculado al logro de acuerdos sobre el proyecto de ley de reconstrucción, y su impacto en las inversiones.

“Destrabar proyectos es una prioridad para la reactivación económica, y en este momento eso depende de medidas de gestión y de acuerdos políticos que se ven inciertos”, indicó.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que “esta percepción del panel de negocios responde a una lectura realista de que las principales amenazas para el desarrollo de Chile hoy no son de gestión técnica, sino de gobernabilidad y estabilidad institucional”.

Bajo su óptica, mientras que las variables económicas son cíclicas y suelen responder a la gestión de las propias empresas o a condiciones de mercado, el riesgo político representa la fragilidad de las reglas del juego.

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