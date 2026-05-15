Coeva de Valparaíso votará el 26 de mayo estudio de impacto ambiental del Proyecto Puerto Exterior de San Antonio

La iniciativa contempla un nuevo molo de abrigo y dos terminales semiautomatizados, lo que triplicará la capacidad del puerto a 2050 y permitirá a Chile comenzar a recibir buques Post New Panamax.

Empezó la cuenta regresiva. El próximo martes 26 de mayo, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso votará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Exterior San Antonio.

Su titular, la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), inició el trámite ambiental en abril de 2020, con el ingreso del EIA al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Después de presentar tres adendas y realizar igual cantidad de participaciones ciudadanas, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió en la noche del viernes el Informe Consolidado de Evaluación respectivo, donde recomendó aprobar la iniciativa.

De esta manera, ahora será la Coeva, liderada por el delegado presidencial regional Manuel Millones e integrada por diferentes secretarios regionales ministeriales, la que deberá aprobar, rechazar o condicionar el futuro de “la obra portuaria más importante de la historia de Chile”, como la ha calificado EPSA. De ser aceptada, el SEA emitirá su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que habilitará su construcción y puesta en marcha.

US$ 4.550 millones es el monto de la inversión público-privada involucrada en el proyecto.

“Esperamos que la Coeva se pronuncie favorablemente, se otorgue la RCA y se inicie todo un proceso de solución a los temas planteados en el momento de la consulta, por parte de la comunidad, y que van a ser motivo de las mitigaciones pertinentes en los plazos adecuados”, dijo a DF Regiones el alcalde de San Antonio, Omar Vera.

Mientras que Carlos Cruz, presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), comentó que le “alegra que estemos ad portas de votar la autorización para que el puerto se pueda materializar, porque es fundamental para el desarrollo de Chile”. Con esto, agrega, el país “se pondría en una buena posición respecto a los puertos del Pacifico y por lo tanto nos transformamos en una alternativa interesante para la importación y exportación de productos que provengan de nuestros vecinos, particularmente de la zona central de Argentina”.

Finalmente, Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, señaló que “la Comisión de Evaluación Ambiental debe resolver este proyecto considerando su relevancia estratégica para la Región de Valparaíso y para la competitividad logística y comercial del país, siempre sobre la base de los antecedentes técnicos y ambientales presentados durante su evaluación”.

El proyecto

La iniciativa contempla la edificación de un molo de abrigo de 4 kilómetros al sur del actual puerto de San Antonio, que es el que moviliza más carga en Chile; además de dragados (remoción de sedimentos del fondo marino) y explanadas para instalar dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros cada uno.

Ya en total operación, lo que se espera para 2050, este segundo puerto triplicará la capacidad de operación del actual y San Antonio pasará de movilizar 2 millones de contenedores de 20 pies (según registros de 2025) a 6 millones por año. Esto implicará transferir unas 60 millones de toneladas de carga anuales.

Asimismo, el megapuerto estará habilitado para atender de forma simultánea ocho buques portacontenedores de 400 metros de eslora (conocidos como Post New Panamax), que hoy no llegan a Chile y son los de mayor tamaño en la operación global.

El proyecto considera una inversión público-privada de US$ 4.450 millones: US$ 1.950 millones de la Empresa Portuaria para la construcción del molo, dársena (área de carga y descarga), zonas de respaldo, vías de acceso y medidas de mitigación y compensación ambiental (60 hectáreas de parques, entre otras iniciativas). Y US$ 2.500 millones del sector privado, mediante concesiones portuarias que permitirán edificar, habilitar y operar los nuevos terminales.

El desarrollo de la obra está pensando en cinco fases: la primera refiere a la infraestructura habilitante (molo, explanadas, vías de acceso) y, desde 2025, está siendo licitada por Puerto San Antonio.

En noviembre, la estatal precalificó a los consorcios interesados y “actualmente participan en el proceso las siguientes empresas: Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. (Países Bajos), Jan de Nul N.V. (Bélgica), China Harbour Engineering Company Ltd. (China), Dragados Sacyr Obras Portuarias S.A. (España) y Acciona-Hyundai (España–Corea del Sur)”, informó a DF Regiones el gerente general (i) de Puerto San Antonio, Fernando Gajardo, .

“El cronograma considera que el 10 de julio se cumpla con la recepción y apertura de ofertas técnicas, para en agosto realizar la apertura de ofertas económicas, y finalmente avanzar hacia la posterior adjudicación y suscripción del contrato durante este mismo año”, agregó Gajardo, por lo que, de obtener la RCA, la obra partiría en 2027 y se extendería hasta 2033-2034.

Posteriormente, y según la proyección de la demanda, EPSA licitará, mediante concesiones portuarias, la habilitación de los terminales.