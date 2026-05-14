Nueva sesión del Comité de Ministros revisará reclamaciones de proyectos que suman casi US$ 3.000 millones de inversión

El próximo 18 de mayo a las 16.00 horas se revisarán recursos de cuatro iniciativas. Entre ellas, del proyecto Volta, la primera iniciativa de amoníaco verde a escala industrial en lograr una RCA.

Una nueva sesión se realizará del Comité de Ministros, instancia que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería. ¿Las coordenadas? El próximo 18 de mayo a las 16.00 horas donde se revisarán reclamaciones de cuatro proyectos que suman US$ 2.848 millones.

La primera iniciativa es el proyecto Minero Ciclón Exploradora, de Eco Earth Elements SpA, el cual involucra una inversión de US$ 125 millones. En este caso, la obra que emplazará sus obras físicas en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta y parte de sus acciones también en la Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, tiene una reclamación vinculada a Participación Ciudadana.

En concreto, corresponde a un proyecto que considera la explotación de dos minas subterráneas, una denominada Ciclón y la otra Exploradora, con el fin de obtener el beneficio de minerales polimetálicos presentes en ambas vetas, principalmente Cobre, Zinc, Plata, Plomo y Oro, estimando una vida útil de 16 años de operación.

El segundo en tabla es el proyecto Volta, de la compañía MAE, con US$ 2.500 millones de inversión, el cual se erigió como la primera iniciativa de amoníaco verde a escala industrial en lograr una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). En su caso se abordarán dos reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana.

Se suma Urbanya Etapa 1, de Inmobiliaria Las Lilas de Pudahuel S.A., el cual tiene una inversión de US$ 203 millones. La iniciativa, ubicada en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana, tiene una reclamación vinculada a Participación Ciudadana.

El proyecto se desarrollará por etapas, considerando una etapa denominada “Etapa 0” de 19,73 hectáreas brutas destinadas para desarrollo logístico-empresarial para actividades de carácter inofensivo, la “Etapa 1” de desarrollo mixto (proyecto en evaluación) y se considera en el futuro una “Etapa 2”, cuya ejecución dependerá de diversos factores.

Y, el cuarto proyecto en tabla, es el de "Regularización de Obras de Habilitación, Construcción de Equipamientos y Operación de Parcelación Punta Puertecillo", de Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada, por una reclamación del titular.

La iniciativa por US$ 20 millones, que fue rechazada el año pasado, se encuentra ubicada en la comuna de Litueche, en la Región del General Libertador Bernardo O’Higgins.

Este consiste en la regularización de la construcción de partes, obras y acciones ejecutadas para la habilitación de infraestructura de agua potable, electricidad, caminos interiores en servidumbre para el predio rural y sus 307 parcelas. Las obras proyectadas contemplan la construcción de nuevo equipamiento deportivo, cultural y turístico, construcción que se estima desarrollar en un periodo de 21 meses.