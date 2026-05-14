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Medio Ambiente

Exdirectora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, plantea necesidad de mejoras en reforma al SEIA y levanta alerta por tramitación paralela con proyecto misceláneo

La ahora académica de la U. de Chile aseguró en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados que "la tramitación simultánea de dos proyectos de ley que modifican las mismas disposiciones en algunos casos, es compleja".

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 09:31 hrs.

medioambiente SEIA evaluación ambiental SEA Congreso Karen Peña
<p>Foto: Jonathan Duran</p>

Foto: Jonathan Duran

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