La muerte del comercio de Trump

El comercio de Trump ha muerto. Larga vida al comercio anti-Trump. Mires donde mires en los mercados financieros, ves señales de que los inversores globales están haciendo todo lo posible por evitar la América de Donald Trump.

Los gestores de fondos no se sienten desgraciados, ni mucho menos. Los niveles de entusiasmo general por los activos de mayor riesgo son ahora aproximadamente los mismos que inmediatamente después de que el Presidente ganara la reelección a finales de 2024, a juzgar por las encuestas a los inversores.

Pero el origen de ese entusiasmo, y la forma en que se manifiesta en los mercados, ha cambiado. En aquel entonces, se produjo un estallido de optimismo ante la llegada de una nueva Administración estadounidense dispuesta a desregular y estimular la economía para alcanzar un dominio imparable en la economía y los mercados mundiales. Se consideraba que EEUU estaba en camino de absorber el crecimiento económico del resto del mundo desarrollado, impulsando el dólar y abriendo una brecha entre las optimistas acciones estadounidenses y el panorama sombrío del resto del mundo.

Sin embargo, al entrar en el segundo año del segundo mandato de Trump, lo que vemos es algo muy diferente. El optimismo sigue ahí, pero se manifiesta en lugares completamente diferentes.

La forma más fácil de medirlo es el rendimiento del mercado bursátil. El índice de referencia estadounidense S&P 500 es ahora ligeramente negativo en lo que va de año, oscilando tediosamente al alza y a la baja en un rango inusualmente estrecho desde finales de diciembre. Normalmente, esto reflejaría un brote global de nerviosismo. Sin embargo, en esta ocasión se centra directamente en EEUU, debido al estrés de su preciado sector tecnológico y a la disfunción política. Los mercados europeos y asiáticos, en su mayoría, están funcionando bien.

Las acciones mundiales, medidas por el índice MSCI World, ampliamente seguido y muy sesgado hacia EEUU, han subido un 2% en lo que va de 2026. Es un resultado aceptable. Pero si se excluye a EEUU, la subida es mucho más optimista, del 9 %.

Este se perfila como el peor año para las acciones estadounidenses en comparación con el resto del mundo desde al menos 1995. Aún no está claro qué importancia tendrá el reciente retroceso de las acciones relacionadas con la IA, pero la ola de malestar por el impacto de la IA en el sector tecnológico en general está contribuyendo a inclinar la balanza aún más hacia Europa y alejándola de EEUU.

En 2025, la gran normalización de la dependencia de los inversores globales respecto a EEUU —la base de la mayoría de las carteras durante las últimas décadas— era más un concepto que una realidad. Ahora, sin embargo, las encuestas periódicas a inversionistas realizadas por Bank of America muestran la mayor asignación positiva a activos en euros jamás registrada, en un impresionante reequilibrio global. La encuesta europea del banco muestra que más de un tercio tiene ahora una asignación mayor a las acciones de la UE de lo que suelen sugerir los índices de referencia, frente a solo el 9 % hace tres meses. Un 22 % neto afirma ahora tener una asignación inferior al índice de referencia en EEUU, frente a solo el 6% a finales de 2025. La reacción parece ser real.

El dinero no está saliendo de los mercados estadounidenses, pero los banqueros e inversores afirman que el dinero nuevo que entra en el sistema financiero está buscando nuevos destinos. En este contexto, cabe destacar que, incluso cuando Trump se vio limitado, como ocurrió con los aranceles la semana pasada, los mercados estadounidenses no se recuperaron. El mundo sigue adelante, de forma lenta pero segura.

Europa no es la única beneficiaria, pero está entre las principales. La gestora de activos francesa Carmignac compara esta situación con el despertar de “La Bella Durmiente”, con una serie de factores estructurales y económicos que ayudan al “llamado viejo continente”. Sumas récord están llegando a los fondos de acciones europeas procedentes de inversores que buscan diversificarse fuera del sector tecnológico y protegerse de los riesgos políticos internos de EEUU.

Los inversores y analistas se atreven a pensar que la economía alemana está (por fin) dando un giro, ya que está cumpliendo sus planes de un enorme gasto fiscal adicional, que ha estado en gran parte en suspenso desde que se anunció hace un año. Las encuestas empresariales de la zona euro no son brillantes, pero sí alentadoras. Mientras tanto, la economía estadounidense está creciendo mucho más lentamente de lo que se pensaba, a un ritmo anual moderado, similar al de Europa, del 1,4%, según datos recientes publicados la semana pasada.

La enorme dependencia del rendimiento superior de la tecnología ha sido esencial para el milagro inversor estadounidense de la última década. Ahora se está tambaleando, al mismo tiempo que los datos económicos están bajo presión y la política va de crisis en crisis. Los inversores están votando con sus carteras. El gran reinicio, tan a menudo descartado por los gestores de fondos estadounidenses, está ocurriendo claramente, les guste o no.