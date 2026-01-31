La columna de J.J.Jinks: La lección
La frase para el bronce de que Chile sería la tumba del neoliberalismo, no era una hipérbole más de una generación de jóvenes campeones para la retórica y la poesía sino un intento real de llevar al país por un derrotero desconocido que tenía como único elemento claro el alejarnos de las bases que permitieron a Chile dar un salto en su desarrollo y con ello en la calidad de vida de grandes bolsones de la población.
Noticias destacadas
La lógica dice que nuestros jóvenes e inexpertos gobernantes algunas lecciones tienen que haber sacado luego de duros cuatro años donde la implacable realidad les recordó a diario que la administración del Estado no puede estar más lejos de los sueños utópicos. Por eso no asombra a nadie que a la hora del cierre los actuales ministros frenteamplistas reciban siempre la misma pregunta: ¿qué aprendió en estos cuatro años? Si bien la pregunta no sorprende, las respuestas sí. La ministra Antonia Orellana -el epítome de esta nueva izquierda- optó por citar a Pepe Mujica para contestar que: “una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura”.
Uno ilusamente pensaba que perogrulladas como ésta estaban incorporadas en el actuar de quienes han manejado el poder estos años, pero al parecer no era así. La frase para el bronce de que Chile sería la tumba del neoliberalismo, no era una hipérbole más de una generación de jóvenes campeones para la retórica y la poesía sino un intento real de llevar al país por un derrotero desconocido que tenía como único elemento claro el alejarnos de las bases que permitieron a Chile dar un salto en su desarrollo y con ello en la calidad de vida de grandes bolsones de la población. Si no pudieron profundizar el intento es sólo porque se les atravesó en su camino la sabiduría popular y el camión de la basura un 4 de septiembre del 2022.
Hoy frente a la derrota estrepitosa de diciembre se habla de la bancarrota de las ideas de izquierda para enfrentar el mundo que nos toca. Se augura un largo tiempo de reflexión para encontrar qué se hizo mal y cómo volver a conectar con el chileno medio que los ha abandonado. Una exageración total cuando la solución la tienen a la mano. Volver a abrazar -con cara de asco si prefieren, pero con realismo- al capitalismo que le trajo al mundo los mejores años de gobiernos de izquierda en el planeta. Los años de la Concertación en Chile, del New Labour de Tony Blair en el Reino Unido, del PSOE de Felipe González, por nombrar sólo tres.
Puras bestias negras para estas nuevas generaciones ancladas en el socialismo setentero, pero qué se le va a hacer. París bien vale una misa cuando te están expulsando del poder con escándalo y corroe por la espalda el temor que no sea por un solo gobierno. Ese capitalismo desangelado, que no cumple con ninguna de las utopías colectivistas es irremplazable a la hora de generar prosperidad. Es cierto que exacerba el individualismo y que genera desafíos de todo tipo, pues está lejos de ser una solución perfecta, pero como alguna vez escuché a Vargas Llosa decir en el CEP a propósito del capitalismo: “hay que aceptar la mediocridad, hay que resignarse a la mediocridad, porque la mediocridad es lo único que nos ha traído progreso”. Ojalá fuese esa la lección que se lleven estos estos muchachos y muchachas -para que no me rete Antonia Cósmica- para la casa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete