La vida en un mundo en proceso de despoblación

Conocemos la tendencia, pero cada nueva estadística sigue siendo sorprendente. La mujer china media tiene ahora 0,98 hijos. El año pasado, el país registró el menor número de nacimientos desde que se empezaron a recopilar datos en 1949, Tailandia el menor desde 1950 y Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Las tasas de fertilidad siguen alcanzando mínimos sin precedentes y luego siguen cayendo.



El descenso es más pronunciado en una región: el territorio que se extiende desde Europa hasta China, además de Japón. Según las estimaciones de la ONU, la población de esta zona ya ha alcanzado su máximo. Se cree que la población de China se reducirá a la mitad para 2100, aunque ahora parece una estimación a la baja.



Un estudio publicado por The Lancet en 2020 predijo una fertilidad aún menor que las estimaciones de la ONU y pronosticó que muchos países europeos y Japón también se reducirían a la mitad. Es algo drástico. Imaginemos el mundo de nuestros nietos en este cinturón septentrional: más caluroso, con una IA que habrá adquirido capacidades actualmente impensables y con la mitad de población.



Pero antes, una pequeña advertencia. Los lectores con buena memoria recordarán que el mes pasado escribí que la competencia por la tierra se estaba intensificando en parte porque (según la ONU) la población mundial debería seguir creciendo hasta la década de 2080. Eso es cierto. Sin embargo, la mayor parte de ese crecimiento se producirá en el África subsahariana. Entonces, ¿cómo serían los lugares despoblados?

Por suerte tenemos un precedente en el que basar este experimento mental.la plaga bubónica transmitida por las pulgas de las ratas, a partir de 1345. A pesar de todas las diferencias entre entonces y ahora, resulta esclarecedor ver lo que sucedió después, tal y como relata el historiador de Oxford James Belich en The World the Plague Made: the Black Death and the Rise of Europe (2022). Aunque parezca contradictorio,Belich comienza acumulando pruebas para demostrar que la mitad de la población murió en esa primera oleada, más de lo que se pensaba anteriormente.. Inglaterra, por ejemplo, no recuperó su población anterior a la peste hasta 1625.En aquel entonces,pero en cierto modo ambos colapsos fueron similares: los seres humanos desaparecieron, mientras que todas las tierras y los bienes sobrevivieron. Eso dejó más de todo para repartir. La economía total puede haberse reducido, pero creció per cápita

La peste duplicó la oferta efectiva de viviendas. Los supervivientes abandonaron las propiedades pobres por otras mejores. Como puede ocurrir en nuestro futuro (y ya está ocurriendo en un Japón en declive), “muchas granjas y algunas aldeas fueron abandonadas; las ciudades y pueblos no”.Después de la peste, escribe Belich, “la mayoría de la gente comía y bebía mejor, además de vestir mejor... El consumo medio de carne de los habitantes de las ciudades se duplicó como mínimo”. Los ingleses se acostumbraron al azúcar y a la ginebra. Y, al tener menos hijos, los padres invirtieron más en la educación de cada uno de ellos, una tendencia que también se da en la actualidad. Belich describe “la competencia por la escasa mano de obra tras la peste”. Los precios de los esclavos se dispararon.Más relevante para nuestros descendientes es que las ciudades que antes de la peste habían restringido la inmigración comenzaron a competir para atraerla, ofreciendo la ciudadanía o exenciones fiscales. Y nuevos grupos demográficos se incorporaron al trabajo asalariado. Después de la peste, fueron las mujeres. En las próximas décadas, probablemente serán los mayores de setenta años, lo que podría aliviar la crisis de las pensiones.La pistola supuso un cambio radical, mientras que la pólvora “sustituyó la energía humana por energía química” y el transporte marítimo se revolucionó, con veleros más grandes que hicieron innecesarios a los remeros.

Todo ello se sumó al “kit de expansión”, con el que, a partir de las actuales Islas Canarias en 1402, los europeos colonizaron el mundo.. Para Belich, “la pieza más importante que falta” del rompecabezas es la peste.Imagina tu calle en 2100, suponiendo que el cambio climático no la haya arrasado. Con la mitad de la población, algunas viviendas se han combinado en grandes residencias únicas. Otros edificios han sido derribados para dar paso a minis selvas refrescantes.