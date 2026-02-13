La vida en un mundo en proceso de despoblación
Con la disminución de las tasas de fertilidad, muchos países tendrán un aspecto muy diferente en 2100.
Noticias destacadas
Conocemos la tendencia, pero cada nueva estadística sigue siendo sorprendente. La mujer china media tiene ahora 0,98 hijos. El año pasado, el país registró el menor número de nacimientos desde que se empezaron a recopilar datos en 1949, Tailandia el menor desde 1950 y Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Las tasas de fertilidad siguen alcanzando mínimos sin precedentes y luego siguen cayendo.
El descenso es más pronunciado en una región: el territorio que se extiende desde Europa hasta China, además de Japón. Según las estimaciones de la ONU, la población de esta zona ya ha alcanzado su máximo. Se cree que la población de China se reducirá a la mitad para 2100, aunque ahora parece una estimación a la baja.
Un estudio publicado por The Lancet en 2020 predijo una fertilidad aún menor que las estimaciones de la ONU y pronosticó que muchos países europeos y Japón también se reducirían a la mitad. Es algo drástico. Imaginemos el mundo de nuestros nietos en este cinturón septentrional: más caluroso, con una IA que habrá adquirido capacidades actualmente impensables y con la mitad de población.
Pero antes, una pequeña advertencia. Los lectores con buena memoria recordarán que el mes pasado escribí que la competencia por la tierra se estaba intensificando en parte porque (según la ONU) la población mundial debería seguir creciendo hasta la década de 2080. Eso es cierto. Sin embargo, la mayor parte de ese crecimiento se producirá en el África subsahariana. Entonces, ¿cómo serían los lugares despoblados?
Por suerte tenemos un precedente en el que basar este experimento mental. Hubo un periodo en la historia en el que la población de Europa occidental se redujo aproximadamente a la mitad: durante la Peste Negra, la plaga bubónica transmitida por las pulgas de las ratas, a partir de 1345. A pesar de todas las diferencias entre entonces y ahora, resulta esclarecedor ver lo que sucedió después, tal y como relata el historiador de Oxford James Belich en The World the Plague Made: the Black Death and the Rise of Europe (2022). Aunque parezca contradictorio, es probable que la reducción a la mitad mejorara la vida de los supervivientes y sus descendientes.
Belich comienza acumulando pruebas para demostrar que la mitad de la población murió en esa primera oleada, más de lo que se pensaba anteriormente. Las oleadas continuaron durante tres siglos. Inglaterra, por ejemplo, no recuperó su población anterior a la peste hasta 1625.
En aquel entonces, la población se redujo a causa de una catástrofe, mientras que la nuestra se está reduciendo por elección, pero en cierto modo ambos colapsos fueron similares: los seres humanos desaparecieron, mientras que todas las tierras y los bienes sobrevivieron. Eso dejó más de todo para repartir. La economía total puede haberse reducido, pero creció per cápita. La época de bonanza duró hasta aproximadamente 1500, cuando la población volvió a aumentar y los salarios bajaron.
La peste duplicó la oferta efectiva de viviendas. Los supervivientes abandonaron las propiedades pobres por otras mejores. Como puede ocurrir en nuestro futuro (y ya está ocurriendo en un Japón en declive), “muchas granjas y algunas aldeas fueron abandonadas; las ciudades y pueblos no”. A finales de este siglo, podría haber un exceso de viviendas incluso en las ciudades, ya que las personas mayores sin hijos mueren sin nadie que herede sus casas.
Después de la peste, escribe Belich, “la mayoría de la gente comía y bebía mejor, además de vestir mejor... El consumo medio de carne de los habitantes de las ciudades se duplicó como mínimo”. Los ingleses se acostumbraron al azúcar y a la ginebra. Y, al tener menos hijos, los padres invirtieron más en la educación de cada uno de ellos, una tendencia que también se da en la actualidad. Belich describe “la competencia por la escasa mano de obra tras la peste”. Los precios de los esclavos se dispararon.
Más relevante para nuestros descendientes es que las ciudades que antes de la peste habían restringido la inmigración comenzaron a competir para atraerla, ofreciendo la ciudadanía o exenciones fiscales. Y nuevos grupos demográficos se incorporaron al trabajo asalariado. Después de la peste, fueron las mujeres. En las próximas décadas, probablemente serán los mayores de setenta años, lo que podría aliviar la crisis de las pensiones.
Tras la peste negra, ni siquiera estas medidas revolucionarias lograron crear suficientes trabajadores, por lo que la sociedad utilizó su nueva riqueza para inventar o mejorar dispositivos que ahorraban mano de obra. La pistola supuso un cambio radical, mientras que la pólvora “sustituyó la energía humana por energía química” y el transporte marítimo se revolucionó, con veleros más grandes que hicieron innecesarios a los remeros.
Todo ello se sumó al “kit de expansión”, con el que, a partir de las actuales Islas Canarias en 1402, los europeos colonizaron el mundo. Los historiadores llevan mucho tiempo debatiendo por qué Europa alcanzó la hegemonía. Para Belich, “la pieza más importante que falta” del rompecabezas es la peste.
Imagina tu calle en 2100, suponiendo que el cambio climático no la haya arrasado. Con la mitad de la población, algunas viviendas se han combinado en grandes residencias únicas. Otros edificios han sido derribados para dar paso a minis selvas refrescantes. El futuro habitante de tu casa, nacido en 2026, ahora septuagenario —lo que para entonces podría considerarse mediana edad— podría encontrar la vida abundante.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
El gremio subrayó que los datos oficiales muestran que en 2026 el total de subsidios habitacionales disminuiría un 15,9%, hasta llegar a 161.233 unidades, “lo que implica un retroceso significativo en los esfuerzos de continuidad y reactivación del sector”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete