La podredumbre de Epstein llega hasta lo más profundo

Los archivos Epstein ofrecen a Estados Unidos lo opuesto al cierre. Son la última ampliación de un escándalo que se ha convertido en un leitmotiv de nuestro tiempo, no solo porque la mitad del material permanece sin publicarse. Un Lenin o Benito Mussolini en ciernes podría ver los archivos como leña esperando una chispa revolucionaria. Bajo la premisa de que la política es resultado de la cultura, la indignación moral pública de hoy erosionará aún más la fe en la democracia estadounidense. ¿Cómo echar a los corruptos cuando abarcan todo el sistema?



Bajo esa métrica, Donald Trump es un beneficiario a corto plazo de la última publicación de aproximadamente 3 millones de páginas. Aunque él, su esposa y su club Mar-a-Lago se mencionan 38,000 veces, Trump está en compañía lo suficientemente amplia como para que otros acaparen buena parte de la atención. Su discurso siempre ha sido que todos tienen la mano en el tarro. En ese sentido, Trump puede reclamar una especie de reivindicación diabólica. Pero su alivio probablemente será efímero. La presión sobre el Departamento de Justicia de Trump para que publique el resto de los archivos será sostenida.



Su característica más condenatoria es la amplitud de la red de Epstein. Esto incluye al presidente actual de Estados Unidos y uno anterior, grandes figuras de Wall Street, una red de luminarias de la Ivy League, empresarios de Silicon Valley, funcionarios de gobiernos extranjeros, demócratas, republicanos, un influencer Maga, un académico de extrema izquierda, miembros de la realeza británica y noruega, esposas y novias de hombres poderosos, abogados gubernamentales, jefes de bufetes de abogados, directores de cine y un sinfín de celebridades. La red de Epstein es una resonancia magnética del establishment.



La idea de que alguien no supiera sobre la condena de Epstein como abusador sexual es absurda. Algunas personas rechazaron sus acercamientos sociales. Tras ser invitada en 2010 a una cena de Epstein con Woody Allen y el entonces príncipe Andrés en Nueva York, la editora de revista Tina Brown respondió: “¿Qué carajo es esto...? ¿El baile del pedófilo?” La reacción de Brown debió ser la de todos. Igual que la de Melinda Gates, la ahora exesposa de Bill Gates, quien entró a la casa de Epstein una vez y se arrepintió inmediatamente. Lamentablemente, su reacción fue demasiado rara. Más común para cualquiera con estómago para revisar este tesoro, es la de la exduquesa de York, Sarah Ferguson: “Nunca he estado más conmovida por la amabilidad de un amigo...”, le escribió a Epstein.



La hazaña más estupenda de Epstein fue convertirse en un poderoso insider neoyorquino después de ser registrado como delincuente sexual. En 2012, cuatro años después de su condena, Elon Musk le pidió a Epstein una invitación a “la fiesta más salvaje en tu isla”. En 2013, Richard Branson le solicitó a Epstein que “trajera su harén” la próxima vez que se encontraran. Una cualidad notable de estos intercambios es que Epstein deja que sus corresponsales declaren abiertamente lo que él mantiene elíptico: el tono de quien negocia favores. A menudo son tan mundanos como pedir una presentación o su ayuda en la colocación laboral de un hijo. Las donaciones y organizaciones benéficas aparecen mucho.



En una democracia que se valora a sí misma, la única postura defendible es exigir la publicación de todos los archivos restantes. Que los abogados de Trump fueron selectivos en lo que publicaron está fuera de duda; también rompieron sus propias promesas, que incluían redactar los nombres de las víctimas. Decenas de nombres de mujeres se han hecho públicos. Tras no haber condenado a nadie más que a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, el sistema una vez más ha decepcionado a las víctimas. Que protegerlas no fuera una prioridad habla por sí solo. Su terror renovado arroja luz sobre un sistema que parece no haber aprendido nada del escándalo Epstein y no haber olvidado nada.



Dado que la prisión para los cómplices de Epstein se vuelve menos probable con el tiempo, la pregunta más profunda de Estados Unidos es si puede restaurar una cultura de vergüenza. Aquellos que trataron con Epstein sobre dinero, impuestos o conexiones no inicuas son un universo mucho más grande que su círculo de presuntos abusadores sexuales. Los amigos ordinarios de Epstein fueron sus facilitadores, quienes abandonaron la vergüenza. La exposición de tal descuido en todos los matices de la élite es un gran evento cultural en la historia estadounidense. Quienes afirman hablar por las no-élites deberían estar atentos a su escala.