El millonario paquete de inversión de Mountain Capital Partners en La Parva y Valle Nevado
El holding estadounidense MCP anunció un plan de inversión por US$ 37,5 millones, con foco en mejorar infraestructura, tecnología y desarrollo inmobiliario en sus centros de ski en Chile.
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Esta semana, el holding estadounidense Mountain Capital Partners (MCP) reveló su hoja de ruta financiera para la próxima temporada, que contempla una inversión global de US$ 37,5 millones. Parte de ese paquete de capital irá directamente a los centros invernales chilenos Valle Nevado y La Parva, donde se desembolsarán más de US$ 17,5 millones para acelerar la integración de sus dominios.
Según informaron medios especializados internacionales, el destino de los fondos en Chile es específico: el desarrollo del proyecto inmobiliario Aconcagua Ski Residences, la mejora de los sistemas de fabricación de nieve y la renovación de la infraestructura de andariveles. El objetivo central del operador es concretar una “conectividad fluida” entre ambos centros, permitiendo que funcionen bajo una lógica operativa unificada y mediante el uso de tecnología RFID en los accesos para agilizar el flujo de esquiadores.
En paralelo a la inversión en infraestructura, MCP busca fidelizar al mercado manteniendo el precio de su pase de temporada, el Power Pass, congelado por cuarto año consecutivo.
Otro de los centros de ski que recibirán fondos son Lee Canyon, en Nevada; Pajarito Mountain, Nuevo México, y Purgatory Resort en Colorado.
Expertos de la industria dicen que estas inversiones son una señal de que La Parva y Valle Nevado están potenciando el turismo receptivo y empujando la inversión en Chile.
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