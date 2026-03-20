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El millonario paquete de inversión de Mountain Capital Partners en La Parva y Valle Nevado

El holding estadounidense MCP anunció un plan de inversión por US$ 37,5 millones, con foco en mejorar infraestructura, tecnología y desarrollo inmobiliario en sus centros de ski en Chile.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 14:02 hrs.

inversión turismo inversión extranjera infraestructura
<p>El millonario paquete de inversión de Mountain Capital Partners en La Parva y Valle Nevado</p>

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