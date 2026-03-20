De La Moneda a la oficina en el PITS: la mudanza de Boric

El expresidente Gabriel Boric habilita su nueva oficina en el edificio PITS, en Recoleta, donde trabajará junto a su equipo cercano con foco en proyección pública y defensa de su legado.

En la esquina de Purísima con Bellavista, comuna de Recoleta, está el edificio PITS (Polo de Innovación Tecnológica Santiago). En su interior, el exPresidente Gabriel Boric está instalando su nueva oficina tras dejar La Moneda.

El proyecto de Red Megacentro y EBCO tiene 11 pisos y cerca de 30 mil m2 construidos. Mezcla oficinas, locales comerciales, mini bodegas, un centro de eventos en el último piso, sala multiuso y áreas verdes.

La oficina de Boric está en el cuarto piso. En la puerta 401H. Con vistas al cerro San Cristobal, tiene mesas blancas, es una oficina con piso de madera, muros blancos y divisiones de vidrio opaco hacia el pasillo.

El expresidente llegó por primera vez al lugar el viernes 13 de marzo. Ese día recorrió el piso, saludó a oficinas vecinas, entre ellas May Estudio Creativo y Sekron, y se presentó personalmente a quienes trabajan ahí. Luego volvió el miércoles siguiente. Según trabajadores de oficinas colindantes, estuvo entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, y también fue visto en la terraza del edificio. Por ahora, quienes han estado todos los días son las personas de su equipo, que trabajan desde su salida de La Moneda en habilitar la oficina.

La estructura de la oficina ya está definida: La directora ejecutiva será Antonia Illanes Riquelme, abogada U. de Chile y máster en Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad de Barcelona. Durante el gobierno de Boric fue directora administrativa de la Presidencia y subsecretaria del Deporte. Antes también fue jefa de gabinete de Boric en su segundo período como parlamentario.

En comunicaciones seguirá Nicole Vergara, periodista y magíster en Sociología. Durante el gobierno se desempeñó como directora de Comunicaciones de la Presidencia y antes había trabajado con Boric en sus períodos parlamentarios. Seguirá estando acompañada por Daniela Yáñez, quien también trabajó con ella en Presidencia.

Desde su entorno señalan que el exPresidente decidió conformar este espacio con miras a seguir aportando a Chile y defender su legado.