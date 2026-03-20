La “fórmula Quiroz” para reactivar la economía
En su debut como ministro de Hacienda, Jorge Quiroz expuso un plan basado en libertad para emprender, incentivos económicos y un cambio cultural para salir del estancamiento.
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Esta semana, en Tánica, el Seminario Económico 2026 de Diario Financiero tuvo como expositor al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, en su debut público como expositor desde su llegada a Teatinos 120. Ante un auditorio repleto de empresarios, ejecutivos y parlamentarios, Quiroz presentó su hoja de ruta para revertir el estancamiento económico, centrada en una fórmula “para salir del declive”.
“Yo siempre digo que tenemos que salir con lo que ha hecho crecer a las economías del mundo en los últimos 200 años. No hay que inventar cosas nuevas”, señaló. Su primer pilar, la “libertad de permiso”, busca un “ambiente donde las personas pueden emprender sin excesivas regulaciones. Si tienen una idea, que la hagan (...) influye directamente en la productividad”. El segundo factor es el “retorno” económico. “El que innova, el que crea, lo hace porque quiere un retorno económico. Si queremos que haya libertad de permisos, que emprendan”, advirtió.
El cierre fue cultural: la dignidad. Quiroz planteó que el éxito debe ser objeto de respeto y no de sospecha. “Si en un país se considera que los que emprenden y les va bien son semicriminales, (el crecimiento) tampoco va a ocurrir”, sentenció. Luego, con ironía, descartó la creación de un “Ministerio de la Dignidad”. “Eso no va a ocurrir. La dignidad es un proceso que se va conversando, la cultura se va a empapando”.
Como base de todo, situó el ajuste fiscal. No lo calificó como una meta política, sino como una “meta higiénica” necesaria para la estabilidad.
Citando el libro Execution, de Larry Bossidy y Ram Charan, el ministro subrayó que las metas deben ser exigentes pero posibles, advirtiendo que los cambios reales requieren, ante todo, “fortaleza emocional”.
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