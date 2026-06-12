Nace PCLA, una alianza jurídica latinoamericana con presencia chilena
Private Client Latam Advisors reunió a estudios tributarios de Chile, Brasil, Argentina y México en una alianza orientada a asesorar a individuos de alto patrimonio, family offices e instituciones financieras con una mirada regional.
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Private Client Latam Advisors se llama la red que reúne a reconocidas firmas tributarias de la región - McEwan (Argentina), Humberto Sanches e Associados (Brasil), Fuensalida & Del Valle (Chile) y Turanzas, Bravo & Ambrosi (México-) en una alianza que conecta de manera estratégica a individuos y familias de alto patrimonio (HNWI), family offices, administradores fiduciarios, instituciones financieras, bancos de inversión, empresas y sus asesores, entregando soluciones con conocimiento local y visión regional. El lanzamiento de PCLA tuvo lugar el pasado 10 de junio en São Paulo, en el marco de la 18ª Conferencia Anual IBA/ABA sobre Tendencias Tributarias en Estados Unidos y América Latina. La creación de la alianza fue liderada por los abogados Herbie Robinson, Humberto Sanches, Jaime del Valle y Pedro Ramírez Mota Velasco, miembros de las cuatro firmas fundadoras que además de representar a sus respectivos países contemplan expandirse y abarcar otras jurisdicciones relevantes de la región en el corto plazo.
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