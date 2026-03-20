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Edify: la startup que desafía a Enel con publicidad en la autopista

La empresa chilena lanzó una campaña en Costanera Norte para posicionarse como alternativa en el mercado energético, con un modelo que elimina el pago inicial y promete reducir las cuentas desde el primer mes.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 13:59 hrs.

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<p> Publicidad en la autopista Costanera Norte de la empresa chilena Edify </p>

Publicidad en la autopista Costanera Norte de la empresa chilena Edify

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