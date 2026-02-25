4 de marzo: Kast fija fecha para marcar hoja de ruta a ministros y subsecretarios en la antesala de asumir en La Moneda

Desde la “Moneda Chica”, la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, detalló las coordinaciones previas al cambio de mando y abordó la agenda internacional del Presidente electo en medio de la tensión por el cable con China.

A dos semanas de que el Presidente electo, José Antonio Kast, reciba la banda presidencial en el Congreso de Valparaíso, la hoja de ruta del nuevo Gobierno ya está en plena ejecución. Las coordinaciones con los partidos que conformarán el oficialismo y las capacitaciones al gabinete han marcado la agenda de los últimos días en la denominada “Moneda Chica”. Así lo señaló la futura vocera de Gobierno este miércoles, Mara Sedini, en la antesala de la reunión bilateral que tenía planificada con la actual ministra Camila Vallejo.

Según explicó, el encuentro seguirá la misma dinámica de otras que ha habido entre autoridades salientes y entrantes. “No debería ser diferente”, afirmó, precisando que el objetivo es “conocer los desafíos, las cosas pendientes y qué podemos hacer para que este ministerio, en el traspaso y durante los ajustes propios de un gobierno entrante, pueda seguir haciendo funcionar las cosas que son relevantes para todos los chilenos”.

Sedini también destacó que las capacitaciones que se han realizado durante la semana han estado enfocadas en materias de transparencia, probidad y administración del Estado, y que no solo han involucrado a los ministros, sino que también a subsecretarios y jefes de gabinete.

Asimismo, informó que el próximo 4 de marzo el mandatario electo sostendrá una reunión ampliada con todos los ministros y subsecretarios para fijar los lineamientos de la administración que comienza el 11 de marzo.

“Estaremos todos reunidos, donde hablaremos precisamente de las principales emergencias”, detalló.

Según informó a la prensa, en dicha instancia, Kast expondrá cuáles son las expectativas que tiene para los distintos ministerios y así para poder empezar a trabajar el 11 de marzo, “claros respecto de cuál va a ser el programa de gobierno de emergencia”.

Las jornadas de intensas coordinaciones han dejado, incluso, sin espacio los estacionamientos de la casona en calle La Gloria 88, reflejando el ritmo acelerado de las últimas semanas, ya con casi todos los equipos están de vuelta de las vacaciones y preparando la instalación.

"La foto"

En paralelo, también avanzan los hitos tradicionales previos al cambio de mando, lo que incluyó la tarde del martes la difusión de la fotografía oficial del Presidente electo, que estará en los muros de los organismos públicos hasta 2030. La imagen, tomada en los campos aledaños a Puerto Varas, muestra a Kast caminando, en una puesta en escena que según dijo Sedini busca transmitir un “gobierno en movimiento”.

Y agregó: “Un Presidente que camina hacia adelante. Tenemos crisis, tenemos emergencias y lo que buscamos es poder dejarlas atrás”.

Agenda en Miami

En el plano internacional, la futura vocera de Gobierno fue consultada por la agenda que mantendrá el Presidente electo en Miami, donde participará en una cumbre organizada por el mandatario Donald Trump.

El viaje se da en un contexto marcado por las tensiones entre la actual administración y Estados Unidos, tras la revocación de la visa al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Sedini señaló que el equipo entrante no se pronunciará hasta contar con todos los antecedentes, con el fin de “evitar roces” innecesarios.

Y respecto de los nombramientos de embajadores en países clave como China y Estados Unidos, evitó confirmar si serán anunciados antes del viaje, aunque indicó que será el propio Presidente electo quien informará las designaciones.

“Cada uno de los nombramientos que ha hecho el Presidente electo, José Antonio Kast, ha sido con el objetivo de poner, desde su perspectiva, a las personas idóneas para el cargo (…) tanto los seremis como los embajadores se están evaluando con tal de contar con las mejores personas en el momento correspondiente”, afirmó.

Sobre el viaje, agregó que “la invitación al Presidente electo es algo muy importante para generar ese tipo de diálogos y conversaciones".

Ante la posibilidad de una bilateral de Kast con Trump o con el secretario Marco Rubio, sostuvo que estaban "trabajando para poder ser lo más eficientes y tener las mejores reuniones durante el viaje”.

Consultada por la opción de abordar el tema del cable submarino con China, indicó que “cada invitación tiene temas específicos donde a los dueños de casa también les corresponde conversar con los distintos mandatarios”.

11 de marzo

De cara a la agenda del día 11 de marzo, el itinerario contemplaría hasta ahora que Kast y su gabinete salgan temprano desde sus oficinas en Las Condes rumbo a Cerro Castillo, lugar donde se tomará la fotografía oficial junto a todo el equipo ministerial y se recibirá a las delegaciones internacionales invitadas.

Ya pasado el mediodía, parte de la comitiva se trasladará al Congreso Nacional en Valparaíso para la ceremonia de traspaso de mando, instancia en la que el Presidente Gabriel Boric entregará formalmente la banda presidencial.

Tras la investidura, el nuevo mandatario se dirigirá al palacio de La Moneda, donde según señalan desde su entorno será recibido cerca de las 18:00 horas en una recepción que congregará a invitados y familiares, entre ellos, comentan, cerca de 100 integrantes del clan Kast.

El hito final es el discurso de asunción del mando desde el balcón de La Moneda hacia la plaza de la Constitución, donde se espera que se reunan partidarios a escuchar las primeras palabras de Kast como mandatario en ejercicio.