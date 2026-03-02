Utilidades de las AFP subieron 22% el año pasado impulsadas por rentabilidad del encaje y ganancias totalizaron US$ 758 millones
La rentabilidad del encaje se incrementó en 103%, pasando de $ 104 mil millones, a prácticamente $ 214 mil millones.
Los extraordinarios resultados de la rentabilidad de los multifondos en 2025 -que exhibieron los retornos más altos en seis años- fueron uno de los factores más relevantes que impulsaron las ganancias de las AFP.
Entre las siete administradoras que componen el sistema previsional chileno, sus utilidades sumaron $ 691.498 millones (unos US$ 758 millones al precio del dólar del cierre de diciembre).
Lo anterior se tradujo en un alza de 22% en las ganancias de las AFP respecto de los $ 566.869 que percibieron en utilidades durante el 2024.
La rentabilidad del encaje se incrementó en 103%, pasando de $ 104 mil millones, a prácticamente $ 214 mil millones.
Por AFP, la que registró las mayores ganancias de la industria fue Habitat, con $ 168.950 millones, lo que implicó un incremento de 20,6% respecto del ejercicio anterior. La firma es la más grande del sistema medido en administración de activos.
En tanto, la administradora que más aumentó sus utilidades fue AFP UNO, la que está encargada de recibir a los nuevos afiliados que entran al sistema. Si bien UNO sigue siendo la de menores ganancias del sistema, con $ 16.637, saltó 79,6% en un año.
La segunda que más creció fue Cuprum, con un aumento de 32,5%. Así, si en 2024 registró utilidades por $ 79 mil millones, durante el año pasado las elevó a $ 104 mil millones.
Le sigue PlanVital, con un avance del 28,3%, pasando de $ 53 mil millones a $ 68 mil millones.
Modelo, por su parte, vio un aumento de 24,1% en sus ganancias, sumando $ 65.915 millones.
AFP Capital, en tanto, también las elevó en dos dígitos, con una mejora de 23,6%, pasando de $ 102 mil millones en 2024, a $ 126.980 al cierre de diciembre.
Por último, ProVida avanzó 8,3% y registró ganancias por $ 140 mil millones al cierre del año pasado, ubicándose en la segunda posición de la industria en utilidades, detras de Habitat.
Las razones
AFP Habitat explicó en su análisis razonado de los estados financieros que, el resultado obtenido por la sociedad en 2025 se incrementó en $ 28.805 millones en comparación al obtenido el año anterior, “impulsado principalmente por el mejor desempeño de los fondos de pensiones bajo su administración, impactando positivamente en los ahorros de nuestros afiliados como así también en la rentabilidad del encaje, que superó en $ 39.209 millones a la obtenida a diciembre del año anterior”.
Por su parte, detalló que los ingresos ordinarios se incrementaron nominalmente en $ 11.725 millones, vale decir un 4,66% (aumento de 1,21% en términos reales o en UF) principalmente por un incremento de $ 11.037 millones en las comisiones asociadas a las cuentas de capitalización de cotizaciones obligatorias.
Cuprum también detalló un avance relevante en el encaje, específicamente de $ 47.541 millones más que en el período anterior “debido a la rentabilidad positiva obtenida por los fondos de pensiones durante el año 2025”.
AFP UNO, por su parte, consignó en su reporte que percibió un aumento en los ingresos ordinarios de $ 10.697 millones, lo que se compensa con un incremento en los gastos de operación. “Estos mayores ingresos ordinarios corresponden a un incremento en el número de cotizantes asociado a la licitación de nuevos afiliados 2023-2025”, detalló la firma.
