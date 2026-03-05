Proceso de búsqueda de nuevo presidente de la Asociación de AFP entra en su recta final

El exgerente de planificación y desarrollo de AFP Habitat, León Fernández. La vicepresidenta ejecutiva de FIAP, Karol Fernández. Fotos: Julio Castro y Archivo

Entre los candidatos hay dos reconocidos nombres del mundo previsional que correrían con ventaja para convertirse en el próximo timonel del gremio.

Por estos días, el directorio de la Asociación de AFP tiene uno de los focos puestos en definir quién será el nuevo timonel del gremio que reúne a seis de las siete administradoras del sistema previsional.

De acuerdo con distintas fuentes de la industria, el proceso para escoger a la persona que sucederá a la actual presidenta, Paulina Yazigi, ya estaría entrando en su recta final.

La búsqueda está a cargo de la headhunter y socia fundadora de Hochschild & Ovalle Partners, Paz Ovalle, quien anteriormente ya tuvo el mandato para el levantamiento de nombres, por ejemplo, cuando las AFP se decantaron por Yazigi.

Según pudo corroborar DF, las AFP apostarían por una persona con conocimientos en materia previsional y del mercado de capitales.

Entre los candidatos que correrían con ventaja para convertirse en el próximo presidente del gremio están la actual vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), Karol Fernández, y el exgerente de planificación y desarrollo de AFP Habitat, León Fernández de Castro, quien dejó la administradora el 31 de diciembre de 2025.

Este último es un conocido rostro del mundo previsional. Al momento de su partida de AFP Habitat, acumulaba un largo paso de más de nueve años en la firma, donde cumplió roles cruciales en la administradora, en procesos como los retiros de fondos de pensiones y la reciente implementación de la reforma de pensiones, la adquisición de Colfondos en Colombia, entre otros.

Durante más de seis años, Fernández de Castro fue miembro asesor del comité de competitividad, inversiones y negocios de AmCham. Entre sus credenciales también fue director de Colfondos en Colombia; gerente de banca privada de Banco Penta y en los ‘90 fue gerente general de Ladeco Cargo.

Por su parte, desde el 20 de mayo de 2024, Karol Fernández es la vicepresidenta ejecutiva de FIAP, cargo desde el cual ha tenido un rol visible en el análisis de los distintos sistemas de pensiones del mundo, la tramitación de la reforma previsional y más tarde, su puesta en marcha. Entre agosto de 2020 y enero de 2022, la economista fue jefa de estudios de la Subsecretaría de Previsión Social.

Entre sus credenciales, ha sido asesora de estudios de FIAP y consultora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como economista del Banco Central de Chile.

Hasta su nombramiento en el gremio internacional de administradoras, se desempeñó como coordinadora académica del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS).

La economista es hermana de la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, quien obtuvo un amplio triunfo en primera vuelta en las elecciones presidenciales del 1 de febrero.

Salida de Yazigi

El lunes 12 de enero, la Asociación de AFP comunicó que su presidenta, Paulina Yazigi, había informado al directorio la renuncia a su cargo. La noticia sorprendió al mercado.

Si bien el gremio señaló que el proceso de selección de su reemplazante se desarrollaría de manera ordenada y planificada durante el segundo trimestre de 2026, las interrogantes sobre el futuro laboral de Yazigi abrieron inmediatamente conjeturas sobre una eventual participación en el Gobierno de José Antonio Kast.

Y así fue. La economista aterrizará como vicepresidenta de BancoEstado en dupla con el futuro presidente de la entidad, Mario Farren.

Dado lo anterior, la salida de Yazigi se anticipó y se haría efectiva, según conocedores, el martes 10 de marzo. Así, la situación abre dos caminos: una es que el proceso para definir a su sucesor se acelere o, que se nombre a un presidente interino. En ese caso, la alternativa que más fuerza tiene es que sea un presidente de alguna AFP.