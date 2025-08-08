Las claves de los primeros resultados de empresas que marcan la mitad del año

Un balance mixto arrojan los primeros resultados de empresas al primer semestre de este año. En ese escenario, se combinan tendencias positivas en compañías que recientemente enfrentaban escenarios de crisis –como son los casos de Latam Airlines y firmas del golpeado sector inmobiliario–, junto al desempeño de grandes operadores de centros comerciales, como Parque Arauco y Mallplaza.

En la otra vereda, asoman los retrocesos en grandes actores de sus respectivas industrias, como es el caso de Enel Chile (energía), Telefónica (telecomunicaciones) y Empresas CMPC (forestal).

Latam Airlines

En uno de los períodos del año más desafiantes para la industria, Latam Airlines siguió creciendo en utilidades al rozar los US$ 600 millones en el primer semestre, con una variación de 47%. Pese a repartir dividendos, recomprar acciones y sumar nuevas rutas y aviones, la caja de la aerolínea sigue engrosándose y volvió a crecer un 17% para cerrar en US$ 2.069 millones, el doble de lo que mantenía antes de la pandemia. Y las buenas noticias se ratificaron en el segundo trimestre con un incremento de 66% en la utilidad neta a US$ 242 millones gracias a factores como el aumento de 7,6% en pasajeros transportados a 20,6 millones.

Cencosud

El aumento de 3,8% en los ingresos a junio proviene del aporte de todas las unidades de negocios en Chile y Argentina, sumado a la aceleración de las ventas en Colombia con su mayor alza desde 2022. Esa conjunción de factores llevó a un incremento de 186% en las utilidades semestrales de Cencosud. En ese lapso, la operación trasandina se hizo sentir con una baja de 5,5% en el Ebitda ajustado consolidado por impactos contables, y sin ese efecto tuvo una expansión de 1,3% interanual. A nivel general, las fuertes ganancias se moderaron en el segundo trimestre con una baja de 4%, si bien la variación de los ingresos se elevó a 5,3%.

Empresas CMPC

El retroceso de 61% en las ganancias del holding forestal de la familia Matte en la primera mitad de este año tuvo entre sus factores determinantes los efectos de "cambios a nivel operacional" introducidos este año, como también el ajuste de 3% en sus ventas. En el balance acumulado a junio incidieron especialmente las menores ventas en Softys –que se redujeron en US$ 183 millones debido a un menor precio promedio-, y Biopackaging (con un retroceso de US$ 26 millones por menores volúmenes y precio promedio). En tanto, el área Celulosa creció US$ 17 millones gracias al aumento de volúmenes, en un contexto de menores precios.

SAAM

La mayor actividad de ventas de los segmentos de remolcadores (7%) y logística aérea (6%) fueron los pilares en el aumento general de 7% a US$ 302 millones, en los ingresos de SAAM a junio pasado y del crecimiento de 29% en las ganancias a US$ 40 millones. En la primera mitad del año, la compañía que lidera el rubro de remolque portuario en la región anotó mejoras en sus indicadores operacionales y los beneficios de la renovación de contratos y mayores servicios especiales que permitieron una mayor estabilidad a pesar del entorno volátil que está marcando el escenario actual de este negocio.

Colbún

La conjunción de menores ventas de energía y potencia en el mercado spot en Chile producto de la menor generación redujeron las cifras finales de Colbún en el segundo trimestre, que en ese lapso reportó una baja de 5% en sus ingresos a US$ 402,6 millones –junto a una caída de 28% en las ganancias a US$ 44,2 millones- retroceso que fue compensado parcialmente por mayores ventas a clientes libres en Chile y Perú.

Pese a ello, las ventas de la eléctrica ligada al Grupo Matte totalizaron US$ 815 millones en la primera mitad de 2025 posibilitando un crecimiento de 1%, mientras las utilidades subieron 2% a US$ 123 millones.

Engie Chile

Un litigio salvó los resultados de Engie Energía Chile. La eléctrica de capitales europeos Engie Energía Chile: subió 23% sus utilidades atribuibles a los controladores, ganando US$ 185,5 millones a junio de 2025, todo por un mejor desempeño del negocio y el efecto del pago de la compensación por los daños y perjuicios de Total Energies por US$ 101,2 millones.

En su análisis razonado, la compañía destacó que su Ebitda en el primer semestre del año alcanzó los US$ 361,6 millones, 23% más que en el mismo lapso de 2024, en tanto que los ingresos operacionales sumaron US$ 1.097,6 millones en la primera mitad de este año, un 18% más que en el ejercicio anterior.

Gasco

Las mayores ventas físicas de gas licuado en Chile y Colombia, junto al aporte de la subsidiaria Innovación Energía por mayor generación de eléctrica, fueron determinantes en el alza de 8% en los ingresos consolidados de Gasco en los primeros seis meses de este año cuando totalizaron$ 300.156 millones, mientras que las ventas en el segundo trimestre anotaron una variación más moderada de 5,5%. En el desempeño a junio destacó el incremento en 6% del Ebitda consolidado, donde fueron claves los aportes de las mayores ventas físicas de gas licuado a nivel nacional y la mayor generación de energía eléctrica en base a ese combustible.

Besalco

Con alzas de 38% en utilidades a $ 19.794 millones y de 6,4% en ingresos a $ 487.337 millones, en el balance de Besalco a junio fue gravitante su desempeño en los segmentos de obras civiles y maquinarias. Y si bien el negocio inmobiliario no marcó variaciones relevantes en la línea final, en ese balance subyace un sostenido avance de su filial en Perú, que llegó a representar el 59,7% de las ventas totales (con viviendas vendidas o facturadas por un monto de $ 25.195 millones) contra un 40,2% del mercado local. La tendencia semestral fue más moderada en el segundo trimestre en cuanto a las ganancias, aunque se mantuvo en los ingresos.

PazCorp

El período de desaceleración de las ventas inmobiliarias parece estar cediendo. Así lo evidencia Paz Corp, que a junio registró su mayor volumen de escrituraciones con un alza de 98% en el segundo trimestre en el mercado chileno, acompañado de un incremento de 27% en las escrituras acumuladas a UF 2,6 millones al considerar Perú. En ambos mercados, las promesas crecieron 12% a UF 2,4 millones, con un alza de 8,5% en Chile. Este incremento –donde las escrituraciones de entrega inmediata crecieron 46,5% en el mercado local- elevó los ingresos en 51%, mientras las utilidades subieron en 88% respecto al primer semestre de 2024.

Agrosuper

Las mayores ventas en los segmentos de Carnes (8,9%) y Acuícola (6,4%), más un consumo de pollo superior al promedio histórico, elevaron en 7,1% a los ingresos semestrales del holding ligado a la familia Vial a US$ 2.294 millones con una línea final por US$ 260 millones que implicó un aumento de 170%. En este marco, las ventas del segundo trimestre mostraron una desaceleración de 5% en comparación al período enero-marzo. En el balance semestral destacan el mejor desempeño operacional y mayores precios internacionales que subieron 18% el margen EBITDA consolidado en 12 meses.

Parque Arauco

El buen desempeño en la mayoría de sus activos actuales y la entrada en operación de nuevos proyectos -como Parque La Molina, en Perú y el edificio Oriente de Parque Arauco Kennedy- fueron determinantes en los crecimientos a niveles de dos dígitos en los principales indicadores de Parque Arauco, cuyas utilidades subieron 20,8% a junio. Y las cifras fueron aún mejores en el segundo trimestre, con ganancias que crecieron 41% a $26.534 millones con un aumento de Ebitda de 18,2% impulsado por los avances de 24% en Chile y 20,8% en Perú, en tanto este indicador en la operación de Colombia anotó una variación de 2,3%.

Mallplaza

La combinación de avances operacionales –con crecimientos de 41% en el Ebitda, de 34% en los ingresos a $ 316.107 millones-, más la influencia de un efecto contable que refleja el mayor valor de mercado de los activos (especialmente tras la incorporación de malls en Perú), destacan entre los factores que llevaron a Mallplaza disparar sus utilidades en 181% a $ 492.058 millones en el primer semestre. Entre los hitos están el desarrollo de su área total arrendable comercializada (GLA) a 2,34 millones de m2 y el incremento de 27% en las visitas a 92 millones en el segundo trimestre, período donde las ganancias volvieron a escalar con un 248%.

Cencosud Shopping

El aumento de superficie bruta arrendable (GLA) -principalmente en Cenco Costanera y Cenco Portal La Dehesa-, sumado a un mayor ingreso por el desempeño de locatarios que mejoró un 5,6% fueron gravitantes en el incremento de 8,6% en las ventas del brazo inmobiliario de centros comerciales de Cencosud en el primer semestre de 2025, donde anotó una ocupación promedio de 98,5% que subió a 99,3% en el caso de Chile.

Pero no obstante el mejor desempeño operacional, las utilidades disminuyeron en 3,7% “principalmente por un mayor cargo por impuestos”, retroceso que se profundizó en el segundo trimestre con una baja de 6%.

Embotelladora Andina

La activa internacionalización hizo un aporte relevante en el desempeño semestral de Embotelladora Andina, cuyos ingresos globales subieron 7,7% a 458 millones de cajas unitarias en los primeros seis meses de 2025. El mayor efecto provino de Argentina, donde la franquicia subió en 23% la comercialización entre abril y junio pasados, recuperando un 75% de la pérdida sufrida en 2024 en un escenario de crisis económica. Y a eso sumó el desempeño positivo en Brasil, con un alza de 1% a 82,6 millones de cajas unitarias. Por su parte, el volumen en Chile creció 3,5% entre los mismos meses, especialmente en las categorías de gaseosas y aguas.

Coca Cola Embonor

La posición de Coca Cola Embonor en Bolivia –que en años pasados aportó significativamente a sus operaciones- esta vez se convirtió en un lastre en el balance al primer semestre con un volumen comercializado que cayó 8,1% a 452 millones de litros, y en todas las categorías de bebidas. El retroceso internacional no fue compensado por el crecimiento de 1,8% en el volumen en Chile, así las ventas físicas globales bajaron en 3% a junio pasado. Con todo, los ingresos del segundo trimestre crecieron 6,7%, pero el resultado final arrojó una pérdida de $2.969 millones.

CCU

La baja de 18% registrada por las utilidades atribuibles a los controladores de CCU en la primera mitad de este año respondieron a un escenario de mayor complejidad que la compañía explicó como un “entorno de negocios volátil” y una tendencia de bajo crecimiento del consumo en la región, sumado a su “desafiante” posición en Argentina, donde es el segundo productor cervecero. No obstante, la estrategia de la compañía ligada grupo Luksic y a Heineken mejoró su actividad comercial con un alza de casi 10% en los ingresos por ventas, trayectoria que se acentuó en el período abril-junio con una variación de 11% en este ítem.