Las claves de los primeros resultados de empresas que marcan la mitad del año

Un balance mixto arrojan los primeros resultados de empresas al primer semestre de este año. En ese escenario, se combinan tendencias positivas en compañías que recientemente enfrentaban escenarios de crisis –como son los casos de Latam Airlines y firmas del golpeado sector inmobiliario–, junto al desempeño de grandes operadores de centros comerciales, como Parque Arauco y Mallplaza.
En la otra vereda, asoman los retrocesos en grandes actores de sus respectivas industrias, como es el caso de Enel Chile (energía), Telefónica (telecomunicaciones) y Empresas CMPC (forestal).
Latam Airlines
En uno de los períodos del año más desafiantes para la industria, Latam Airlines siguió creciendo en utilidades al rozar los US$ 600 millones en el primer semestre, con una variación de 47%. Pese a repartir dividendos, recomprar acciones y sumar nuevas rutas y aviones, la caja de la aerolínea sigue engrosándose y volvió a crecer un 17% para cerrar en US$ 2.069 millones, el doble de lo que mantenía antes de la pandemia. Y las buenas noticias se ratificaron en el segundo trimestre con un incremento de 66% en la utilidad neta a US$ 242 millones gracias a factores como el aumento de 7,6% en pasajeros transportados a 20,6 millones.
Cencosud
El aumento de 3,8% en los ingresos a junio proviene del aporte de todas las unidades de negocios en Chile y Argentina, sumado a la aceleración de las ventas en Colombia con su mayor alza desde 2022. Esa conjunción de factores llevó a un incremento de 186% en las utilidades semestrales de Cencosud. En ese lapso, la operación trasandina se hizo sentir con una baja de 5,5% en el Ebitda ajustado consolidado por impactos contables, y sin ese efecto tuvo una expansión de 1,3% interanual. A nivel general, las fuertes ganancias se moderaron en el segundo trimestre con una baja de 4%, si bien la variación de los ingresos se elevó a 5,3%.
Empresas CMPC
El retroceso de 61% en las ganancias del holding forestal de la familia Matte en la primera mitad de este año tuvo entre sus factores determinantes los efectos de "cambios a nivel operacional" introducidos este año, como también el ajuste de 3% en sus ventas. En el balance acumulado a junio incidieron especialmente las menores ventas en Softys –que se redujeron en US$ 183 millones debido a un menor precio promedio-, y Biopackaging (con un retroceso de US$ 26 millones por menores volúmenes y precio promedio). En tanto, el área Celulosa creció US$ 17 millones gracias al aumento de volúmenes, en un contexto de menores precios.
SAAM
La mayor actividad de ventas de los segmentos de remolcadores (7%) y logística aérea (6%) fueron los pilares en el aumento general de 7% a US$ 302 millones, en los ingresos de SAAM a junio pasado y del crecimiento de 29% en las ganancias a US$ 40 millones. En la primera mitad del año, la compañía que lidera el rubro de remolque portuario en la región anotó mejoras en sus indicadores operacionales y los beneficios de la renovación de contratos y mayores servicios especiales que permitieron una mayor estabilidad a pesar del entorno volátil que está marcando el escenario actual de este negocio.
Colbún
La conjunción de menores ventas de energía y potencia en el mercado spot en Chile producto de la menor generación redujeron las cifras finales de Colbún en el segundo trimestre, que en ese lapso reportó una baja de 5% en sus ingresos a US$ 402,6 millones –junto a una caída de 28% en las ganancias a US$ 44,2 millones- retroceso que fue compensado parcialmente por mayores ventas a clientes libres en Chile y Perú.
Pese a ello, las ventas de la eléctrica ligada al Grupo Matte totalizaron US$ 815 millones en la primera mitad de 2025 posibilitando un crecimiento de 1%, mientras las utilidades subieron 2% a US$ 123 millones.
Engie Chile
Un litigio salvó los resultados de Engie Energía Chile. La eléctrica de capitales europeos Engie Energía Chile: subió 23% sus utilidades atribuibles a los controladores, ganando US$ 185,5 millones a junio de 2025, todo por un mejor desempeño del negocio y el efecto del pago de la compensación por los daños y perjuicios de Total Energies por US$ 101,2 millones.
En su análisis razonado, la compañía destacó que su Ebitda en el primer semestre del año alcanzó los US$ 361,6 millones, 23% más que en el mismo lapso de 2024, en tanto que los ingresos operacionales sumaron US$ 1.097,6 millones en la primera mitad de este año, un 18% más que en el ejercicio anterior.
Gasco
Las mayores ventas físicas de gas licuado en Chile y Colombia, junto al aporte de la subsidiaria Innovación Energía por mayor generación de eléctrica, fueron determinantes en el alza de 8% en los ingresos consolidados de Gasco en los primeros seis meses de este año cuando totalizaron$ 300.156 millones, mientras que las ventas en el segundo trimestre anotaron una variación más moderada de 5,5%. En el desempeño a junio destacó el incremento en 6% del Ebitda consolidado, donde fueron claves los aportes de las mayores ventas físicas de gas licuado a nivel nacional y la mayor generación de energía eléctrica en base a ese combustible.
Besalco
Con alzas de 38% en utilidades a $ 19.794 millones y de 6,4% en ingresos a $ 487.337 millones, en el balance de Besalco a junio fue gravitante su desempeño en los segmentos de obras civiles y maquinarias. Y si bien el negocio inmobiliario no marcó variaciones relevantes en la línea final, en ese balance subyace un sostenido avance de su filial en Perú, que llegó a representar el 59,7% de las ventas totales (con viviendas vendidas o facturadas por un monto de $ 25.195 millones) contra un 40,2% del mercado local. La tendencia semestral fue más moderada en el segundo trimestre en cuanto a las ganancias, aunque se mantuvo en los ingresos.
PazCorp
El período de desaceleración de las ventas inmobiliarias parece estar cediendo. Así lo evidencia Paz Corp, que a junio registró su mayor volumen de escrituraciones con un alza de 98% en el segundo trimestre en el mercado chileno, acompañado de un incremento de 27% en las escrituras acumuladas a UF 2,6 millones al considerar Perú. En ambos mercados, las promesas crecieron 12% a UF 2,4 millones, con un alza de 8,5% en Chile. Este incremento –donde las escrituraciones de entrega inmediata crecieron 46,5% en el mercado local- elevó los ingresos en 51%, mientras las utilidades subieron en 88% respecto al primer semestre de 2024.
Agrosuper
Las mayores ventas en los segmentos de Carnes (8,9%) y Acuícola (6,4%), más un consumo de pollo superior al promedio histórico, elevaron en 7,1% a los ingresos semestrales del holding ligado a la familia Vial a US$ 2.294 millones con una línea final por US$ 260 millones que implicó un aumento de 170%. En este marco, las ventas del segundo trimestre mostraron una desaceleración de 5% en comparación al período enero-marzo. En el balance semestral destacan el mejor desempeño operacional y mayores precios internacionales que subieron 18% el margen EBITDA consolidado en 12 meses.
Parque Arauco
El buen desempeño en la mayoría de sus activos actuales y la entrada en operación de nuevos proyectos -como Parque La Molina, en Perú y el edificio Oriente de Parque Arauco Kennedy- fueron determinantes en los crecimientos a niveles de dos dígitos en los principales indicadores de Parque Arauco, cuyas utilidades subieron 20,8% a junio. Y las cifras fueron aún mejores en el segundo trimestre, con ganancias que crecieron 41% a $26.534 millones con un aumento de Ebitda de 18,2% impulsado por los avances de 24% en Chile y 20,8% en Perú, en tanto este indicador en la operación de Colombia anotó una variación de 2,3%.
Mallplaza
La combinación de avances operacionales –con crecimientos de 41% en el Ebitda, de 34% en los ingresos a $ 316.107 millones-, más la influencia de un efecto contable que refleja el mayor valor de mercado de los activos (especialmente tras la incorporación de malls en Perú), destacan entre los factores que llevaron a Mallplaza disparar sus utilidades en 181% a $ 492.058 millones en el primer semestre. Entre los hitos están el desarrollo de su área total arrendable comercializada (GLA) a 2,34 millones de m2 y el incremento de 27% en las visitas a 92 millones en el segundo trimestre, período donde las ganancias volvieron a escalar con un 248%.
Cencosud Shopping
El aumento de superficie bruta arrendable (GLA) -principalmente en Cenco Costanera y Cenco Portal La Dehesa-, sumado a un mayor ingreso por el desempeño de locatarios que mejoró un 5,6% fueron gravitantes en el incremento de 8,6% en las ventas del brazo inmobiliario de centros comerciales de Cencosud en el primer semestre de 2025, donde anotó una ocupación promedio de 98,5% que subió a 99,3% en el caso de Chile.
Pero no obstante el mejor desempeño operacional, las utilidades disminuyeron en 3,7% “principalmente por un mayor cargo por impuestos”, retroceso que se profundizó en el segundo trimestre con una baja de 6%.
Embotelladora Andina
La activa internacionalización hizo un aporte relevante en el desempeño semestral de Embotelladora Andina, cuyos ingresos globales subieron 7,7% a 458 millones de cajas unitarias en los primeros seis meses de 2025. El mayor efecto provino de Argentina, donde la franquicia subió en 23% la comercialización entre abril y junio pasados, recuperando un 75% de la pérdida sufrida en 2024 en un escenario de crisis económica. Y a eso sumó el desempeño positivo en Brasil, con un alza de 1% a 82,6 millones de cajas unitarias. Por su parte, el volumen en Chile creció 3,5% entre los mismos meses, especialmente en las categorías de gaseosas y aguas.
Coca Cola Embonor
La posición de Coca Cola Embonor en Bolivia –que en años pasados aportó significativamente a sus operaciones- esta vez se convirtió en un lastre en el balance al primer semestre con un volumen comercializado que cayó 8,1% a 452 millones de litros, y en todas las categorías de bebidas. El retroceso internacional no fue compensado por el crecimiento de 1,8% en el volumen en Chile, así las ventas físicas globales bajaron en 3% a junio pasado. Con todo, los ingresos del segundo trimestre crecieron 6,7%, pero el resultado final arrojó una pérdida de $2.969 millones.
CCU
La baja de 18% registrada por las utilidades atribuibles a los controladores de CCU en la primera mitad de este año respondieron a un escenario de mayor complejidad que la compañía explicó como un “entorno de negocios volátil” y una tendencia de bajo crecimiento del consumo en la región, sumado a su “desafiante” posición en Argentina, donde es el segundo productor cervecero. No obstante, la estrategia de la compañía ligada grupo Luksic y a Heineken mejoró su actividad comercial con un alza de casi 10% en los ingresos por ventas, trayectoria que se acentuó en el período abril-junio con una variación de 11% en este ítem.
Concha y Toro
Con un alza de 3,2% en sus ventas globales en el segundo trimestre de 2025 -acumulando un alza de 2,3% en los primeros seis meses- Viña Concha y Toro completó su séptimo trimestre consecutivo de crecimiento en valor. Sin embargo, entre abril y junio recién pasados, la empresa anotó retrocesos de 12% en las ganancias, mientras las utilidades de actividades operacionales se redujeron en 15%, contrastando con la variación de 8,2% de este mismo ítem en el primer trimestre. En este cambio de tendencia incidieron las medidas arancelarias, más impuestos en ciertos mercados y una competencia más agresiva en productos de menor valor.
Viña San Pedro
Pese a la crisis que afecta a la industria vitivinícola, Viña San Pedro de Tarapacá comenzó el año con positivos resultados que partieron con un aumento de 2,1% en sus ingresos a marzo que luego crecieron a una variación de 6% en el período abril-junio. En este último lapso, los volúmenes de venta consolidados subieron 4,1%, con un incremento de 17% en el mercado internacional, en contraste con la baja de 4,1% en el mercado doméstico chileno. A su vez, las mismas operaciones en el caso de Argentina se redujeron en un 12, 9%.
De esta manera, la viña cerró el primer semestre con un alza de 4,2% en las ventas a $ 136.465 millones.
Viña Santa Rita
Un incremento de 0,7% registraron los ingresos de Viña Santa Rita y filiales durante el primer semestre de 2025 al totalizar $ 77.701 millones, período donde registró distintas tendencias en sus mercados externo y local. En este último frente, la empresa elevó su facturación en 15% con un alza de 20% en el volumen vendido y un aumento de 3,8% en el precio promedio. El mercado de exportaciones registró una disminución de 17% en la facturación por una baja de 13,9% en volumen, principalmente por menores envíos. Al mismo tiempo, la comparación entre los ingresos de los segundos trimestres de 2024 y 2025 anotó una variación de 2,3%.
Entel
La compañía de telecomunicaciones destacó al cierre del primer semestre al registrar utilidades por $ 41 mil millones, que superaron en 76% a igual período de 2024. A su vez, los ingresos ordinarios de la compañía alcanzaron los $ 1,4 billones con aumento de un 7,6% respecto de la misma fecha del año anterior. Entre los fundamentos de este aumento en los resultados están los mayores ingresos en los servicios de telefonía móvil y en la venta de equipos tanto en Chile como en Perú; mejores ingresos en los servicios fijos en territorio nacional asociados a servicios TI; negocios digitales y servicios residenciales de “Entel Hogar”.
Amazon
El crecimiento de 13% en ventas experimentado por la gigante Amazon hasta US$ 167.702 millones, estuvo impulsado por la mejora de márgenes en Norteamérica (7,5%), la fuerte recuperación internacional (4,1% vs. 0,9% un año antes) y el avance de AWS (+17,5%). No obstante, este último quedó rezagado frente a Azure (39%) y Google Cloud (32%), lo que inquietó al mercado y provocó una caída de más de 7% en la acción tras los resultados. Por otro lado, también captó la atención la baja de 66% en el flujo de caja libre, afectado por mayores inversiones en infraestructura y tecnología.
Novo Nordisk
Las ventas de Novo Nordisk -la compañía pionera en medicamentos de innovación contra la diabetes y la obesidad- aumentaron un 16% en coronas danesas y un 18% a tipo de cambio constante, alcanzando 154.900 millones en el primer semestre de 2025. En el período la ganancia operativa creció un 25% en coronas danesas y un 29% a tipo de cambio constante (CER), llegando a DKK 72.200 millones. Uno de los hitos fue el aumento de las ventas en operaciones internacionales en un 16% en coronas danesas. En el área de cuidado de la obesidad, los ingresos subieron 56%, sumado a un crecimiento de 8% en medicamentos GLP-1 para la diabetes.
Sonda
Las consecuencias de un "entorno competitivo desafiante" llevaron a Sonda a cerrar el primer semestre con bajas de 31% en el resultado operacional y de 17% en el Ebitda (US$ 55 millones) desempeños que explican la caída de 51% en sus utilidades en ese lapso a US$ 3,6 millones, no obstante los ingresos consolidados lograron subir un leve 0,3% a $ 729.389 millones, impulsados por los incrementos en las ventas en la Región Cono Sur (7%) y Andina (1,7%). Y la tendencia de los ingresos de la firma quedó de manifiesto en el balance del segundo trimestre de este año, donde las ventas tuvieron un incremento de 1% .
Cristalerías de Chile
En los primeros seis meses del año, las ventas consolidadas de Cristalerías de Chile disminuyeron 5% en $ 10.054 millones, alcanzando los $ 185.004 millones, lo cual se explica por la contabilización en el período enero-junio de 2024 de la indemnización del seguro por el perjuicio por paralización del siniestro ocurrido a fines de 2022 por $ 10.929 millones en el segmento vidrios. Sin considerar este efecto, las ventas consolidadas de la compañía subieron en $ 875 millones.
Asimismo, la empresa anotó en el segundo trimestre de este año ingresos por un total de $ 96.788 millones, con una diferencia de 1% respecto de igual lapso de 2024.
Elecmetal
Las ganancias operacionales del área metalúrgica de Elecmetal, su negocio más importante, anotaron un crecimiento de 12,7% en el primer semestre de 2025, sumando $ 52.949 millones, mientras los ingresos por ventas subieron 2,9% en ese lapso. El resultado se debe principalmente a un aumento en las principales líneas de negocio, que en el segundo trimestre de este año implicaron un aumento general de 5,3%. A ello se suman mayores eficiencias productivas que permitieron un crecimiento de las márgenes pese a las presiones inflacionarias sobre costos y gastos ante la incertidumbre en los mercados por las políticas arancelarias.
Apple
Apple cerró su tercer trimestre fiscal con ingresos récord para un junio, alcanzando US$ 94.000 millones (+10%), impulsados por el crecimiento de dos dígitos en iPhone, Mac y Servicios, y alzas en todas las regiones.
China concentró las miradas, luego de que la compañía revirtiera las caídas con un alza de 4% en ingresos, apoyada por un subsidio gubernamental para smartphones. Por otro lado, Apple reconoció que asumirá costos arancelarios cercanos a US$ 1.100 millones en el trimestre.
Microsoft
Microsoft cerró su cuarto trimestre fiscal con ingresos por US$ 76.441 millones (+18%) y utilidades por US$ 27.233 millones (+24%), impulsadas por un alza de 27% en Microsoft Cloud, que alcanzó US$ 46.700 millones. Azure creció 39%, superando los US$ 75.000 millones anuales, mientras que Productivity & Business Processes subió 16% y More Personal Computing, 9%. El flujo operativo trimestral fue de US$ 42.647 millones, aunque la inversión en propiedad y equipos se disparó a US$ 17.079 millones, reflejando el fuerte gasto en infraestructura para soportar la expansión de la nube y la IA.
UnitedHealth Group
Los ingresos de UnitedHealth Group -matriz de Empresas Banmédica- en el segundo trimestre de 2025 crecieron US$ 12.800 millones interanual, alcanzando los US$ 111.600 millones. En ese lapso, las ganancias operacionales ascendieron a US$ 5.200 millones y las utilidades netas ajustadas llegaron a US$ 4,08 por acción. Los resultados incluyen impactos negativos por US$ 1.200 millones, que consideran US$ 620 millones vinculados al negocio de seguros individuales en el mercado “exchange”, incluyendo la aceleración de pérdidas futuras correspondientes al segundo semestre de 2025, además de varios acuerdos y otras provisiones.
Banco Santander
La entidad cerró el primer semestre con un alza de 5,8% en su resultado financiero bruto. El factor que marcó esta variación fue el impulso por un mayor margen de intereses neto gracias al crecimiento de colocaciones y depósitos a la vista, y a una mejor mezcla de fondeo. Este desempeño permitió sostener una rentabilidad sobre patrimonio de 21,6%, pese al aumento de 8,9% en provisiones por riesgo de crédito —principalmente en consumo y Pyme— y al alza de 5% en gastos operativos, asociados a costos de personal y a inversiones tecnológicas. Así, el escenario se perfila desafiante, ya que los ingresos bajaron en 3% en el segundo trimestre.
Banco de Chile
El mayor banco de la plaza cerró el primer semestre con una utilidad de $ 629.501 millones (+7,5%), impulsada por mayores ingresos por intereses y reajustes (+7,4%) y alzas en comisiones (+6,2%). El dato que marcó el período fue el ROAE, que subió a 26,4% gracias al crecimiento de utilidades por sobre el capital promedio, apoyado en márgenes sólidos, eficiencia operativa y un patrimonio estable. En el segundo trimestre, las ganancias sumaron $ 305.867 millones, con ingresos financieros estables, pero presionadas frente al período anterior por mayores gastos y provisiones.
Telefónica Chile
Cada vez más compleja está la situación de Telefónica Chile. De la mano de una contracción en su facturación por menores ingresos en telefonía fija y servicios de voz móvil, la pérdida financiera se cuadruplicó en el primer semestre. Y más allá del frente operacional, el principal lastre fue la magnitud del gasto financiero, factor que explicó más de la mitad del deterioro interanual. En efecto, ese ítem creció casi un 30% debido a la menor capitalización de intereses y al aumento de los costos de arrendamiento. El cuadro quedó en evidencia en el segundo trimestre, con un retroceso de 6% en los ingresos y una fuerte caída operacional.
Enel Chile
El alza de ingresos y Ebitda de la empresa Enel Chile no fue suficiente y el gasto financiero se convirtió en la piedra de tope para la eléctrica. El ítem se disparó un 62% y alcanzó los US$ 84 millones en el primer semestre. El factor fue la menor capitalización de intereses (US$ 42 millones) tras la entrada en operación de la central Los Cóndores. A ello se sumaron mayores costos por venta y cesión de derechos de cobro, superando las eficiencias logradas en deuda y gastos con relacionadas.
Pese al alza del 10,4% en el Ebitda, la utilidad neta cayó hasta los US$ 246 millones (-7,8%) en la primera mitad del presente año, mientras que el balance de este ítem durante el segundo trimestre arrojó un retroceso de 34% en los beneficios a US$ 71 millones.