El IPSA en máximo histórico: mercado apuesta a que pasará los 9.000 puntos

El principal índice bursátil del país acumula un alza de 30% en lo que va del año, marcando récord en pesos, dólares y alcanzando en UF su nivel más alto en 14 años. Los 8.742 puntos que cerró esta semana podrían ser solo una parte de su avance.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 15 de agosto de 2025 a las 22:52 hrs.

