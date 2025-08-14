Nuevo triunfo para Dominga: Organizaciones de La Higuera contrarias al proyecto pierden round en el TC

El Tribunal Constitucional declaró "derechamente inadmisible" el requerimiento que buscaba impedir que el Primer Tribunal Ambiental hiciera efectivo el cumplimiento de sus fallos.

El proyecto minero-portuario Dominga se anotó un nuevo triunfo este jueves. El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible un recurso presentado por tres organizaciones sociales opositoras a la iniciativa, pertenecientes a la comuna de La Higuera, lugar donde se emplazaría la mina de hierro a cielo abierto.

El requerimiento de "inaplicabilidad por inconstitucionalidad" presentado a mediados de julio por el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, fue declaro por el TC como "derechamente inadmisible" por "falta de fundamento plausible o razonable, conforme al artículo 93 de la Constitución y a la Ley Orgánica Constitucional" del propio tribunal.

La acción de las organizaciones buscaba impedir que el Primer Tribunal Ambiental (1TA) hiciera efectivo el cumplimiento de sus fallos, en el marco del litigio sobre la resolución ambiental favorable a Dominga. La decisión del TC se adoptó por unanimidad.

Cabe recordar que, en junio de este año, el mismo TC rechazó una contienda de competencia presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), validando las atribuciones del Tribunal Ambiental.

Andes Iron reacciona al fallo

Desde la empresa titular del proyecto, Andes Iron, su gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Francisco Villalón, comentó tras el fallo que "la buena inversión no puede verse entrampada en acciones mañosas, que solo buscan dilatar proyectos que cumplen con la ley".

"Dominga ha superado exitosamente todas las evaluaciones técnicas, y hoy avanza en la obtención de sus permisos sectoriales. Esta iniciativa traerá progreso para la Región de Coquimbo y oportunidades para las familias de la comuna de La Higuera”, agregó.

La iniciativa de US$ 2.500 millones aún tiene pendiente causas en tramitación tanto en la Corte de Apelaciones de Antofagasta como en la Corte Suprema.