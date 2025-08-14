Bitcoin acaricianuevos récords históricos

La mayor de las criptomonedas recibe nuevos vientos a favor en agosto, la cotización del bitcoin este jueves batió los récords históricos al alcanzar los US$ 124.480.

Los inversionistas cripto mantienen su goteo de compras. Agosto depara nuevas referencias alentadoras, y la toma de posiciones en el bitcoin dispara su cotización por encima de los US$ 123 mil de hace un mes, batiendo los récords históricos al llegar el jueves a los US$ 124.480.

Los máximos alcanzados por el bitcoin son un ejemplo del apetito por el riesgo en el conjunto de los mercados, no solo en el de criptoactivos. Los analistas de State Street destacan que el apetito por el riesgo de los inversionistas se encuentra en su nivel más alto desde noviembre de 2020, desde que las vacunas contra el Covid dieron origen a un espectacular rally.

El optimismo de los inversionistas se está viendo favorecido por la creciente convicción de una rebaja de los tipos de interés de la Fed en la reunión de septiembre. Los síntomas de debilidad de los últimos datos macro de Estados Unidos han elevado por encima incluso del 90% las probabilidades que otorga el mercado a un recorte de tasas en septiembre, aunque el Índice de Precios al Productor (IPP) de EEUU conocido el jueves, que fue más alto de lo proyectado, ha puesto nuevamente en dudas si la rebaja llegará en septiembre.

La rebaja de tipos favorece un mayor apetito por el riesgo, y el mercado de criptomonedas suele ser uno de los grandes beneficiados. Este impulso de la Fed se sumaría, además, al continuo viento de cola que propician las reformas regulatorias planteadas por la administración Trump.

Los inversionistas digieren aún los avances anunciados en Estados Unidos para que los planes de pensiones puedan invertir en criptos en sus carteras. Esta medida permitiría acelerar aún más la tendencia de los inversionistas institucionales a atesorar cada vez más bitcoins, después del punto de inflexión que supuso el lanzamiento hace año y medio de los ETF criptos al contado.

El renovado auge en las suscripciones de los ETF cripto, la creciente tendencia al uso de bitcoins como estrategia de tesorería de las empresas, la estela alcista de referentes bursátiles como los récords del Nasdaq y las menores tensiones comerciales y geopolíticas refuerzan el optimismo de los inversionistas por un mercado de riesgo como el de las criptomonedas.

Las últimas subidas del bitcoin elevan al 30% su revalorización en lo que va de año, superando de nuevo la rentabilidad que registran en el mismo periodo los principales índices bursátiles. Al borde del 30% se sitúa ya también el avance de ethereum, por encima de los US$ 4 mil gracias al espectacular rally que registra desde el mes de abril.

La escalada del bitcoin impulsa su capitalización hasta los US$ 2,42 billones, una cifra que se eleva por encima de nuevo de la barrera de los US$ 4 billones para el conjunto del mercado de criptomonedas.