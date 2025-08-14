Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Criptomanía
Criptomanía

Bitcoin acaricianuevos récords históricos

La mayor de las criptomonedas recibe nuevos vientos a favor en agosto, la cotización del bitcoin este jueves batió los récords históricos al alcanzar los US$ 124.480.

Por: EXPANSIÓN

Publicado: Sábado 16 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Bitcoin acaricianuevos récords históricos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Un fallo en Ginebra que celebró el estudio Baker McKenzie en Chile
2
Empresas

Ganancias de Empresas Copec caen en el primer semestre ante lo que el grupo califica como "un escenario global desafiante"
3
DF MAS

Precio promedio de sitios en Puchuncaví, Zapallar y Papudo sube más de 55% en cinco años
4
Señal DF

El “épico” primer año de Daza en Argentina y su rol en la transformación económica
5
Economía y Política

EEUU le resta puntos a China como destino de las exportaciones chilenas en lo que va del año
6
Señal DF

¿Quién ganó la guerra de los malls en el primer semestre?
7
DF MAS

Los abogados ambientales (y futboleros) detrás del nuevo estadio UC
8
Mercados

Firma de Warren Buffett compra acciones de matriz de Banmédica por valor de US$ 1.600 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete