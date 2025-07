El paso al frente de la tercera generación Angelini

En julio de 1978 comenzó a tomar forma la arquitectura societaria del Grupo Angelini. En ese mes se protocolizó la creación de Inversiones Topocalma S.A., el vehículo con el que Anacleto Angelini buscaba organizar los negocios de su familia, entonces aún concentrados en la pesca, y que fue bautizado en honor a un pequeño balneario en la Región de O’Higgins. 47 años después, esa sociedad opera bajo el nombre de Inversiones Angelini y Compañía Limitada y es la sociedad de inversiones de uno de los clanes empresariales más influyentes del país.

Con el tiempo, el conglomerado amplió su alcance hacia los sectores forestal y energético. En 2002, en medio de esa expansión, adoptó su nombre actual. Desde entonces, la firma se consolidó como la sociedad “madre” del Grupo Angelini, a través de la cual controla AntarChile, holding familiar con participaciones en Empresas Copec –que a su vez agrupa a Copec, Arauco, Abastible, Metrogas y Las Salinas–, además de Colbún, Corpesca e Inversiones Nutravalor (ver recuadro e infografía).

Hoy, con un capital que supera los US$ 4.398 millones, Inversiones Angelini figura entre las entidades con mayor patrimonio del país. En estas casi cinco décadas ha atravesado múltiples ajustes, tanto en su estructura societaria como en su operación y gobierno corporativo. Uno de los hitos clave ocurrió hace casi 20 años, cuando, tras la muerte de Anacleto Angelini, se formalizó el traspaso de su participación a sus herederos: sus sobrinos Roberto (76) y Patricia Angelini Rossi (71). Años más tarde, en 2020, se concretó una nueva reorganización con la partición legal de los bienes de su señora, María Noseda Zambra.

Y el 21 de junio pasado, el pacto social que regula a la sociedad matriz del grupo fue nuevamente modificado. Esta vez, el objetivo fue establecer una nueva estructura para su administración. Y para eso, también unificaron los artículos del acuerdo de actuación conjunta en una nueva escritura pública.

Según fuentes conocedoras, se trata de un nuevo diseño para un grupo que sigue afinando su proyección a largo plazo, un principio que el propio Anacleto Angelini -don “Cleto”- instaló como parte de su legado. Esa idea aún permea la cultura del conglomerado: una de las salas de reuniones de Empresas Copec, en el piso 17 de su edificio corporativo, lleva por nombre “Largo Plazo”, con un subtítulo grabado en la pared: “Por las futuras generaciones”.

El peso de cada socio

Inversiones Angelini y Compañía Limitada, con un capital de US$ 4.398 millones, cuenta con seis socios: dos personas naturales y cuatro sociedades vinculadas a ellos. Roberto Angelini participa directamente con US$ 834 millones, mientras que su hermana Patricia lo hace con US$ 672 millones. A eso se suman cuatro vehículos societarios. Inversiones Arianuova, representada por Roberto, tiene US$ 747 millones del capital. Inversiones Róndine, en manos de Patricia, mantiene US$ 602 millones. Luego está Inversiones Golfo Blanco, representada por Roberto y su hijo Maurizio, que concentra US$ 855 millones. Finalmente, Inversiones Senda Blanca, sociedad representada por Patricia y su hijo Franco Mellafe, controla US$ 686 millones.