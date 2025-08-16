Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

Quién se va, quién llega: los pronósticos para el directorio de Falabella tras el fin del pacto

En una semana en que el retailer entregó sus resultados al primer semestre, anotando ganancias por US$ 596 millones, ya hay grupos de accionistas que comenzaron a tirar líneas, de cara a la próxima renovación del directorio. Quedan 8 meses para la junta de abril, pero con los porcentajes de propiedad de hoy y sin pacto de accionistas vigente, se perfilan algunas certezas.

Por: Por Azucena González y José Tomás Santa María - Ilustración: Ignacio Schiefelbein

Publicado: Sábado 16 de agosto de 2025 a las 21:01 hrs.

FALABELLA acciones negocios Directorio junta de accionistas
<p>Quién se va, quién llega: los pronósticos para el directorio de Falabella tras el fin del pacto</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

Quién se va, quién llega: los pronósticos para el directorio de Falabella tras el fin del pacto
2
Coffee break

Un fallo en Ginebra que celebró el estudio Baker McKenzie en Chile
3
Por dentro

A Vitamina se le acabó el recreo: la crisis por dentro de la cadena de jardines infantiles
4
Personaje

El plan de Diego Yarur para Salcobrand, Preunic y DBS
5
Coffee break

Los abogados ambientales (y futboleros) detrás del nuevo estadio UC
6
Lecciones de Vida

Todo sobre mi madre: El motor del influencer financiero Francisco Ackermann
7
Coffee break

Precio promedio de sitios en Puchuncaví, Zapallar y Papudo sube más de 55% en cinco años
8
Coffee break

Huentelauquen versus Huentelauquén: Hacienda y Frutícola entran en disputa por uso de marcas alusivas a esta zona de la región de Coquimbo

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete