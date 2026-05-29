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Mercado del Mar de Coquimbo: aprueban fondos para retomar emblemática obra paralizada por casi una década tras quiebra de la constructora

El Gobierno Regional de Coquimbo y el municipio firmaron el convenio mandato que permitirá iniciar el proceso de licitación. La iniciativa contará con una inversión superior a $ 9 mil millones

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 16:50 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Coquimbo GORE Obras públicas turismo gastronomia Comercio Construcción Licitaciones
<p>Mercado del Mar de Coquimbo: aprueban fondos para retomar emblemática obra paralizada por casi una década tras quiebra de la constructora</p>

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