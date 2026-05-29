Mercado del Mar de Coquimbo: aprueban fondos para retomar emblemática obra paralizada por casi una década tras quiebra de la constructora
El Gobierno Regional de Coquimbo y el municipio firmaron el convenio mandato que permitirá iniciar el proceso de licitación. La iniciativa contará con una inversión superior a $ 9 mil millones
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Tras casi una década de incertidumbre, el Mercado del Mar de Coquimbo dio un paso clave para concretar su recuperación. El Gobierno Regional de Coquimbo y el municipio firmaron el convenio mandato que permitirá iniciar el proceso de licitación destinado a concluir las obras del emblemático recinto costero, paralizadas desde 2017 tras la quiebra de la empresa constructora a cargo del proyecto.
La iniciativa contará con una inversión superior a $ 9 mil millones aprobada por el Consejo Regional y busca finalizar una obra considerada estratégica para la actividad económica y turística de la comuna. El proyecto beneficiará directamente a 107 locatarios y trabajadores vinculados a la pesca artesanal, la comercialización de productos del mar y la gastronomía local.
La ceremonia se realizó en las dependencias del propio Mercado del Mar y reunió a autoridades regionales, municipales y representantes de los futuros usuarios del recinto. El gobernador regional de Coquimbo Cristóbal Juliá valoró el acuerdo que permitirá iniciar la licitación de las obras pendientes. "Las diferencias políticas no son lo importante, lo importante son las personas y los habitantes de Coquimbo", sostuvo. Asimismo, planteó la expectativa de que los trabajos comiencen este año y que el recinto pueda inaugurarse antes del término de los actuales mandatos regional y comunal.
El Mercado del Mar se transformó durante años en uno de los principales símbolos de obras inconclusas en el borde costero coquimbano. Su paralización dejó una estructura sin terminar en un sector clave para la actividad pesquera y turística de la ciudad. Ahora, con la firma del convenio, se destraba la tramitación administrativa necesaria para convocar la licitación pública de las obras pendientes y avanzar hacia la terminación definitiva del recinto.
El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, afirmó que “este es el proyecto más importante de la comuna de Coquimbo. Cuando hemos visto que, durante muchos años la comunidad, los locatarios han esperado, la gente que circula y mira una obra abandonada, eso ha provocado mucho dolor y tristeza. Hoy, con el apoyo del gobernador y de cada uno de los consejeros regionales, estamos dando un hito importante a la comunidad”.
La quiebra que frenó el mercado
El proyecto comenzó a construirse en marzo de 2016 con una inversión superior a $ 5.700 millones. No obstante, a fines de 2017 la empresa a cargo de las obras, Indico Ltda., se declaró en quiebra, lo que derivó en el término anticipado del contrato y dejó inconclusa una de las principales iniciativas urbanas del borde costero de Coquimbo.
Desde entonces, el recinto permaneció sin terminar a la espera de nuevos recursos y una solución administrativa que permitiera retomar su ejecución.
Nueva oferta comercial
El proyecto considera la recuperación de cerca de 4.900 metros cuadrados de infraestructura. Una vez finalizado, contará con 84 locales para la venta de productos del mar, 26 cocinerías, quioscos, comedores y espacios destinados a mejorar las condiciones sanitarias, laborales y de atención al público.
Entre los beneficiarios se encuentran integrantes de los sindicatos Las Rejas, Los Delfines, Independientes y Albacora, además de locatarios provenientes del exMercado Municipal de Coquimbo.
Lorena López Parra, presidenta del Sindicato Independiente, sostuvo que “estamos dando un gran paso para concretar un megaproyecto que hemos esperado durante muchos años. Por su parte, Viviana Rojas, presidenta del Sindicato Albacora, señaló que “para nosotros esto es algo muy bonito y muy esperanzador. Vamos a tener un espacio digno para trabajar y ser parte de este proyecto tan importante como el Mercado del Mar, que va a cambiar nuestras vidas”.
Según las autoridades regionales, una vez adjudicadas las obras, el recinto buscará consolidarse como un polo para la actividad pesquera, gastronómica y turística del borde costero de Coquimbo, integrando a más de un centenar de familias que esperan retomar sus actividades en un espacio especialmente diseñado para ese fin.
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