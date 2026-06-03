Abif y la postergación del Sistema de Finanzas Abiertas: “Esta definición es coherente (...) la meta de julio de 2026 no era viable”

El gremio valoró la decisión del regulador, y reiteró que la seguridad de los datos de los clientes es el eje central del SFA.

La banca salió a respaldar la decisión del regulador, argumentando que el calendario original no era compatible con el grado de avance regulatorio y técnico que aún requiere el proyecto.

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) dijo a DF que la nueva fecha se ajusta de mejor manera a la realidad del proceso. “Esta definición es coherente con los avances en las distintas materias involucradas en el desarrollo del sistema, donde la meta de julio de 2026 no era viable”, afirmó el presidente del gremio, José Manuel Mena.

La Abif enfatizó que la adecuación de plazos tampoco constituye una excepción en comparación con otras jurisdicciones que implementaron esquemas de finanzas abiertas. Según indicó, países como Brasil, Reino Unido debieron introducir modificaciones y postergaciones, “y aun así registró fricciones y problemas en la prestación de servicios a los clientes”.

“Este nuevo cronograma busca avanzar en una ejecución que sea factible, y que no implique costos excesivos”.

Más allá de las fechas, la principal preocupación de la banca sigue estando en la protección de la información de los usuarios. En ese contexto, la Abif advirtió que algunos aspectos de la normativa aún requieren perfeccionamientos, especialmente en materia de consentimiento y uso de datos.

“La seguridad de los datos de los clientes debe ser el eje central del SFA. En este sentido, y a modo de ejemplo, el hecho de que la finalidad y proporcionalidad de los consentimientos sean definidas por cada fintech podría conllevar a la solicitud y exposición de información mayor a lo apropiado”, planteó Mena.

A juicio del timonel del gremio, el desafío de conectar a cientos de instituciones financieras bajo una misma infraestructura obliga a avanzar con cautela y a establecer una hoja de ruta más detallada. En esa línea, valoran que el nuevo cronograma “busca avanzar en una ejecución que sea factible, y que no implique costos excesivos para el sistema y los clientes”.

Y con respecto de las críticas provenientes de las fintech, que han vinculado el retraso del SFA con una menor competencia en la industria financiera, la Abif rechazó esa interpretación. “Es importante señalar que el ecosistema fintech en Chile se desarrolló antes de la Ley Fintech, no a partir de ella. Por ejemplo, los emisores de prepago no bancarios dan cuenta de casi 14 millones de tarjetas. Asimismo, se registran numerosas alianzas de la banca colaborando con fintech”, aseguró Mena.

Para la Abif, el año adicional debería aprovecharse para incorporar aprendizajes internacionales, robustecer estándares de seguridad y definir aspectos pendientes, entre ellos la gobernanza del sistema y la distribución de costos entre participantes.