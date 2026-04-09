Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Engie renuncia a Acera: "La composición actual de la asociación no representa adecuadamente nuestra visión de mercado"

La firma francesa planteó además que el contexto actual del sector energético está caracterizado por una "alta atomización gremial y la coexistencia de múltiples asociaciones con agendas parcialmente superpuestas".

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 16:15 hrs.

Energía gremios Karen Peña
<p>Engie renuncia a Acera: "La composición actual de la asociación no representa adecuadamente nuestra visión de mercado"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Kast gasta su última "bala de plata" y nombra a Tomás Saratscheff como nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
2
Economía y Política

Quiroz prepara plan para vender propiedades fiscales y utilizar esos recursos para recomponer los fondos soberanos de Chile
3
Empresas

Remezón en la industria legal: Guillermo Morales y Eugenio Besa renuncian al estudio que fundaron hace 34 años y nueva generación se hace cargo del bufete
4
Economía y Política

"Nos prometieron herramientas que hasta hoy no existen”: camioneros emplazan al Gobierno por inminente alza de precio del diésel
5
Economía y Política

Costaría US$ 800 millones al Fisco por año: las alternativas con las que podría modificarse la polémica reintegración del sistema tributario
6
Empresas

Sobreoferta de cerezas y venta de campos: el complejo escenario que enfrenta una de las mayores empresas agrícolas del país
7
Empresas

“Una verdadera camisa de fuerza”: ministro Poduje arremete contra industria sanitaria y adelanta proyecto de ley para corregir distorsiones en el mercado
8
Economía y Política

Ad portas de nuevos dictámenes por 40 horas: director del Trabajo remueve a la jefa del Departamento Jurídico
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete