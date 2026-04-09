Engie renuncia a Acera: "La composición actual de la asociación no representa adecuadamente nuestra visión de mercado"

La firma francesa planteó además que el contexto actual del sector energético está caracterizado por una "alta atomización gremial y la coexistencia de múltiples asociaciones con agendas parcialmente superpuestas".

Un nuevo reordenamiento se desató en la vereda gremial del sector energético. Engie informó este jueves su renuncia a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera).

En una carta dirigida al presidente del gremio, Sergio del Campo, al que tuvo acceso DF, la firma francesa explica que, tras una evaluación profunda, "hemos concluido que la composición actual de la asociación no representa adecuadamente nuestra visión de mercado ni la mirada integral que promovemos como utility para el desarrollo del sector".

"Esta reflexión estratégica se suma a un diagnóstico sobre el contexto actual del sector energético, caracterizado por una alta atomización gremial y la coexistencia de múltiples asociaciones con agendas parcialmente superpuestas", se indica.

Por esto, se añade en la misiva, "hemos resuelto poner término a nuestra membresía en Acera".

Junto con tomar esta decisión, la firma dijo agradecer sinceramente el trabajo y los espacios de diálogo y colaboración propiciados durante este tiempo por su directora ejecutiva Ana Lia Rojas y su staff, y reiteraron su disposición a seguir contribuyendo, desde otros ámbitos, al desarrollo sostenible del sistema energético nacional.

La firma encabeza su escrito señalando que, en el marco de su estrategia global, Engie ha definido como objetivo prioritario transformarse en la mejor empresa utility para liderar la transición energética.

"Este propósito implica una visión integrada del sistema energético, con foco en la descarbonización y el desarrollo de energías renovables y almacenamiento pero también en la seguridad de suministro y la corrección de distorsiones de mercado, el desarrollo de infraestructura habilitante y un relacionamiento institucional coherente con el rol que desempeñamos como utility eléctrica", afirmó.

Este movimiento se ocurre después de la salida de Colbún a Generadoras de Chile y Acera que se informó en diciembre del año pasado. Según explicó la eléctrica del grupo Matte en ese momento, la decisión se enmarcó "en la actualización permanente de nuestra estrategia de negocios, proceso propio de un entorno complejo y dinámico".

De hecho, su CEO, José Ignacio Escobar, semanas antes, había cuestionado que la industria estaba "muy desordenada". "Hoy los gremios se forman literalmente de un día para otro", lanzó en medio de su intervención en el evento Future Energy Summit, indicando que en el sector eléctrico habían unas 10 asociaciones gremiales.