La constelación chilena de Constellation

Hace pocos meses, la gigante canadiense Constellation Software inició un proceso para integrar bajo una sola operación las firmas que ha adquirido en Chile, Brasil y otras regiones. Al mando quedó Cristián Barrientos, ex CEO de Samtech, firma que compraron en 2024. En medio de la crisis del SaaS que ha golpeado a la matriz con una caída bursátil de 50%, el ejecutivo asegura que no tienen miedo y que seguirán comprando y creciendo en suelo nacional. “Hay hambre”, dispara.

Entre las personas que les gusta la tecnología y el venture capital es muy probable que en los últimos meses hayan escuchado que el SaaS (Software as a Service) está muriendo. En Silicon Valley, de hecho, se habla del SaaSpocalypse. Satya Nadella, CEO de Microsoft, dijo en un podcast que el SaaS estaba muerto y que los agentes de IA disolverían las lógicas de negocio detrás de las apps actuales. En febrero recién pasado, con el lanzamiento de Claude Cowork, hubo un sell-off masivo. En 48 horas se evaporaron cerca de US$ 285 mil millones del valor de las firmas de software cotizadas.

Una de las afectadas ha sido Constellation Software, un buque tecnológico canadiense fundado en 1995 por el enigmático magnate Mark Leonard, dedicado a comprar pequeñas empresas de software alrededor del mundo y mantenerlas indefinidamente: ha adquirido más de mil y sólo ha vendido una en su historia (ver recuadro). Sus papeles llegaron a un máximo histórico en mayo de 2025, pero desde ahí han caído cerca de 50%.

Y a pesar de ese viento en contra, Constellation -a través de su filial Vela- sigue con ganas de comprar y crecer en Chile, Latam y el mundo. Sin ir más lejos, en poco más de un año adquirió cuatro firmas locales: Samtech, Rastreosat, Easy Connect y TrackTec. Así lo declara Cristián Barrientos, ex CEO de Samtech y recién nombrado vicepresidente de Vela Telematics, el nuevo brazo regional que integra las empresas locales adquiridas por Constellation en Chile y Latam: “Hay hambre. Hay conciencia de que lo peor que se puede hacer es esperar. El que se queda congelado le va a pasar la bola por arriba”.

4 compras

Vamos atrás. A principios de 2024, Barrientos recibió un mensaje por LinkedIn de un ejecutivo internacional interesado en comprar Samtech, la empresa de gestión de flotas que él dirigía desde 2017. Lo leyó un mes después. Aunque no tenía intención de vender, igual aceptó la reunión: ahí supo que del otro lado estaba Constellation. El 3 de abril cerraron la operación, por una cifra cercana a los US$ 13 millones. Fue la primera adquisición de Vela en Chile y la segunda en Latinoamérica.

Un año después, en abril de 2025, Vela compró Rastreosat -fundada en 1998 por Eduardo Tastets, ex oficial del Ejército-, una firma con 25 años de trayectoria en telemática y rastreo satelital. Apenas un mes más tarde, en mayo, sumó TrackTec, especialista en gestión vial para minería, con base en Santiago y oficinas en Antofagasta, que opera el centro de monitoreo de una de las mineras de cobre más grandes del mundo. Y se sumó una cuarta operación, menos publicitada: la compra de Easy Connect, enfocada en venta de hardware, complementaria a las anteriores.

Barrientos no participó de esos procesos. “Tú estás comprando una empresa competidora. El grupo tiene muy separados los equipos de las unidades de negocio del equipo de M&A”, explica.

Fueron cuatro firmas chilenas en poco más de un año. Eran demasiadas para mantenerlas operando en paralelo sin tropezarse entre sí. “Empezamos a tener conversaciones de cómo poder iniciar un proceso para generar una sola compañía”, cuenta Barrientos. “Eso parte más o menos en junio del año pasado”.

Hacia fines de 2025, Constellation tomó la decisión de crear un cargo para liderar la integración de Samtech, Rastreosat, TrackTec y Easy Connect. Barrientos quedó al mando como vicepresidente para Latinoamérica, con base en Santiago. El objetivo, dice, es que las cuatro empresas terminen siendo una sola: “La idea es migrar hacia una sola compañía”.

La crisis

El escenario actual no es sencillo para Constellation. Sólo este año sus papeles han caído más de 24% en la bolsa de Toronto, golpeados por dos frentes: la salida abrupta de Leonard en septiembre pasado y, sobre todo, la tesis de que los agentes de IA harán obsoleto buena parte del software por suscripción.

Barrientos no está de acuerdo con esa tesis. “No lo comparto”, dispara. “Esto es probablemente un golpe muy duro para la industria, pero lo que está ocurriendo hoy es que hay una nueva etapa”. Su argumento es que el SaaS va a mutar. “Hoy, siendo bien concretos, una empresa de transporte podría generar una plataforma de fleet management con un agente de IA. Eso se puede hacer con mucho mayor facilidad que antes. Pero las propuestas de SaaS históricamente han tenido la filosofía de entregar una capacidad general al cliente”.

Ahí está, dice, la oportunidad. “Va a seguir existiendo la posibilidad de tener un partner que ahora ya no va a ser una capacidad estática, sino que se va a adaptar a las necesidades. Eso va a seguir siendo atractivo. Lo que pasa es que las empresas operadoras tienen que dar ese paso”.

¿Y Vela Telematics? Barrientos dice que está en el bando de crecer y no de esperar a ver cómo sigue la industria tech: “La actividad de M&A está muy activa y la actividad nuestra de transformarnos internamente también está muy activa”.

Hasta el océano

Lo dice casi al pasar, pero es probablemente lo más relevante. “Hoy, gran parte de las capacidades tecnológicas de Vela Telematics están concentradas en lo que se ha hecho en Chile y en Brasil. Eso es muy potente, porque si uno ve la historia de los grandes desarrollos, las grandes apariciones de empresas, la gran mayoría vienen del hemisferio norte o del este de Asia. No surge tanto por región. Entonces esto podría ser algo bien inédito”.

La hoja de ruta tiene tres planos. Primero, profundizar la propuesta de valor con la base de clientes ya instalada en Chile, Colombia y Brasil. Segundo, crecimiento orgánico internacional: “Estamos abriendo Perú”. Y tercero, seguir comprando: “Estamos evaluando hoy día, a nivel mundial, oportunidades de expansión a través de crecimiento inorgánico”.

A las operaciones en Chile, Brasil y Colombia se sumó hace poco un piloto en Turquía -apalancado en la solución de despacho minero que aporta la firma brasileña del grupo- y hay pipeline en el Lejano Oriente, África y otros mercados de Latam. Una solución para la industria del hormigón, desarrollada en Chile, ya se está exportando.

Las industrias en el radar: minería como ancla, construcción y movimiento de tierras, transporte, leasing de flotas livianas. Y un mundo nuevo. “Hemos estado mirando el océano. Tuve una reunión en Europa del Este con un proveedor de soluciones para el control de embarcaciones. Ahí hay un tremendo espacio en el cual hoy no estamos”.





La historia de Constellation Software

El mito dice que han comprado más de mil empresas desde que, en 1995, el británico-canadiense Mark Leonard -un ex venture capitalist- fundó Constellation Software en Toronto. Hoy, según su página web, es un holding que opera a través de siete grupos y controla cerca de decenas de miles de empleados en el mundo.

Su modelo es comprar barato, no integrar y mantener. Leonard es conocido por su excentricidad: no cobra sueldo desde 2015, exige a sus ejecutivos volar en clase económica y no autoriza recompras de acciones. En septiembre pasado renunció a la presidencia por motivos de salud no especificados. En marzo anunció que tampoco buscará la reelección al directorio en mayo.