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La constelación chilena de Constellation

Hace pocos meses, la gigante canadiense Constellation Software inició un proceso para integrar bajo una sola operación las firmas que ha adquirido en Chile, Brasil y otras regiones. Al mando quedó Cristián Barrientos, ex CEO de Samtech, firma que compraron en 2024. En medio de la crisis del SaaS que ha golpeado a la matriz con una caída bursátil de 50%, el ejecutivo asegura que no tienen miedo y que seguirán comprando y creciendo en suelo nacional. “Hay hambre”, dispara.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas

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