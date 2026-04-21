Principales bancos privados del país anotan dispares resultados al primer trimestre de 2026
La inflación registrada entre enero y marzo afectó el desempeño de algunos actores de la industria.
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Resultados dispares marcaron el inicio de 2026 para la banca, en un trimestre en que la inflación volvió a posicionarse como un elemento clave para el balance.
Al cierre de los primeros tres meses del año, Bci y Scotiabank registraron alzas en sus utilidades respecto del mismo periodo del 2025, mientras que Banco de Chile, Santander e Itaú anotaron una caída en sus ganancias.
De acuerdo con el analista de renta variable local de BICE Inversiones, Ewald Stark, este dispar resultado se debe “principalmente por un menor nivel de inflación para el primer trimestre del año versus el mismo período de 2025”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en los primeros tres meses de 2025 la inflación acumulada fue de 2,4%, mientras que en el mismo periodo del 2026 fue de 0,9%.
En el período, Bci se consolidó como el banco local con mayores ganancias, al alcanzar $ 287.980 millones, lo que representó un aumento de 5% frente a los $ 273.398 millones reportados en 2025.
En tanto, Scotiabank anotó un incremento de 69% en sus utilidades, al cerrar el trimestre con $ 97.241 millones.
Banco de Chile, Santander e Itaú
En tanto, Banco de Chile disminuyó en 18% sus utilidades interanuales. En los primeros tres meses de 2025 la firma ligada al grupo Luksic y Citi reportó ganancias por $ 328.944 millones, mientras que en el arranque del presente ejercicio dichos resultados llegaron a $ 268.628 millones.
A juicio de Stark, esto se debe a que “Banco de Chile tiene una sensibilidad más alta a la inflación que el resto de la industria. Es por eso que con un menor nivel de inflación, los resultados del banco se reducen más que los del resto”.
Por su parte, Santander obtuvo ganancias por $ 273.190 millones, lo que representa una disminución de 1,5% respecto de 2025.
En tanto, la caída en las utilidades de Banco Itaú fue aún más pronunciada. La entidad de capitales brasileños acumuló beneficios por $ 69.220 millones en el primer trimestre, esto es, una baja de 37% respecto de igual período en 2025, cuando sus resultados alcanzaron los $ 110.759 millones.
A a juicio de Stark, el conflicto bélico que se desarrolla en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo y la inflación, impactará en las futuras entregas de resultados de la banca.
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