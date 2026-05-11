Efecto tributario y plan de reestructuración llevan a las ganancias de SMU a una caída del 90%

Los ingresos llegaron a $ 721.592 millones, lo que representa un incremento de 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior,

La cadena de supermercados SMU, controlada por la familia Saieh, comenzó el año con una caída de 90% en sus utilidades. Según reportó la matriz de Unimarc a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sus ganancias pasaron de $ 4.209 millones durante el primer trimestre de 2025 a $ 420 millones en el mismo periodo de este ejercicio.

La firma explicó que este retroceso se debió principalmente a la línea de impuestos, la que tuvo una variación negativa cercana a $ 5.000 millones, producto de la menor inflación registrada en 2026 y su impacto en los impuestos diferidos de la compañía.

De esta manera, el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, en un comunicado, se preocupó de destacar que la disminución en la última línea obedecía a temas no operacionales: “Es importante señalar, que el resultado del primer trimestre de 2026 incluye efectos extraordinarios negativos de $ 9.000 millones, explicado por un plan de reestructuración con un costo de $ 12.500 millones, parcialmente compensados por una ganancia en ventas de activos de $ 3.500 millones. Esta reestructuración generará ahorros por un monto anual similar al costo de la misma, en el año 2026 y en los años posteriores”.

Con todo, los ingresos llegaron a $ 721.592 millones, lo que representa un incremento de 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por un alza de 2,6% en las ventas de Unimarc.

Asimismo, SMU indicó que este desempeño se vio favorecido por el crecimiento de 19% en las ventas online frente al primer trimestre de 2025, impulsado por mayores transacciones en las plataformas Unimarc.cl y Alvi.cl. A esto se sumó el avance de 6,6% en los ingresos de SMU Perú.

Las nuevas tiendas abiertas también contribuyeron al crecimiento de los ingresos, considerando tanto los locales inaugurados como parte del plan estratégico 2023-2025 como aquellos abiertos durante este año.

“En promedio, el desempeño de las tiendas abiertas en los últimos años ha superado las expectativas de la Compañía en materia de ventas y Ebitda”, enfatizó SMU. En el detalle, el Ebitda experimentó un alza de 9,6%, alcanzando los $ 59.393 millones.

Respecto de las ventas por metro cuadrado, estas alcanzaron los $ 452.620 en el primer trimestre de 2026, un 1,1% menos que en igual periodo de 2025. Según explicó la compañía, en Chile se registró una caída de 1,3%, debido a la incorporación de nuevos locales que aún no alcanzan su madurez en materia de ventas. En Perú, en tanto, se observó un aumento de 3,8%, en línea con el comportamiento de los ingresos y parcialmente compensado por la apertura de nuevas tiendas.