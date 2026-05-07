Con un entorno de consumo "más desafiante", Cencosud arranca 2026 con resultados por debajo a lo esperado por el mercado

La compañía reportó ganancias por $ 76 mil millones en el primer trimestre, un 30% menos que hace un año y por debajo de lo anticipado por los analistas.

Cencosud comenzó el año con resultados más débiles de lo esperado por el mercado. Durante el primer trimestre de 2026, la compañía reportó utilidades por $ 76 mil millones, lo que representó una caída de 30% respecto del mismo período del año anterior.

La firma explicó que el retroceso se debió principalmente a un mayor gasto por impuesto diferido, asociado al revalúo de propiedades de inversión en Chile y al ajuste financiero por hiperinflación de los activos en Argentina.

Los ingresos, en tanto, se mantuvieron prácticamente estables, con un incremento de 0,2%, alcanzando los $ 4 billones (millones de millones). Excluyendo los ajustes contables vinculados a hiperinflación y tipo de cambio en Argentina, las ventas llegaron a $ 3,9 billones (millones de millones), una baja de 4,4% frente al primer trimestre de 2025.

Según detalló la compañía, el desempeño reflejó un entorno de consumo más desafiante en algunos mercados y una base de comparación exigente. En ese contexto, los ingresos se vieron impactados principalmente por menores ventas en tiendas por departamento en Chile (-12,6%), además de una caída en mejoramiento del hogar tanto en Chile (-4,6%) como en Argentina (-25,9% medido en pesos chilenos).

A ello se sumó el impacto del tipo de cambio en las ventas de Estados Unidos (-6,2% en pesos chilenos), además de menores ingresos en Brasil (-12,4%), tras la venta de las tiendas Bretas en Minas Gerais concretada durante 2025.

Por su parte, el Ebitda ajustado alcanzó los $ 333.388 millones, una disminución de 11,4% respecto del primer trimestre del año anterior. La compañía atribuyó esta baja principalmente a los efectos cambiarios y al menor desempeño de los negocios de tiendas por departamento y mejoramiento del hogar en Chile y Argentina.

Con todo, las cifras estuvieron por debajo de las expectativas del mercado, considerando las estimaciones de Bci, BICE, Credicorp, Itaú y LarrainVial. Mientras los analistas proyectaban utilidades cercanas a los $ 95 mil millones, la compañía cerró el período con $ 76 mil millones. Algo similar ocurrió con el Ebitda ajustado, que totalizó $ 333 mil millones, frente a los $ 351 mil millones esperados por el consenso.

Los ingresos, en cambio, se ubicaron levemente sobre las proyecciones. El mercado anticipaba ventas por $ 3,9 billones, mientras que la firma alcanzó los $ 4 billones.

“Durante el trimestre observamos una menor dinámica de consumo en Chile, en un contexto de mayor incertidumbre global, presiones inflacionarias en algunos de nuestros mercados y un entorno altamente competitivo, donde la intensidad promocional se ha mantenido elevada. Frente a este escenario, hemos activado una serie de acciones tácticas para fortalecer nuestra competitividad y crecimiento, observando señales de recuperación alentadoras en las últimas semanas”, señaló el CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín.

Panorama global

El escenario macroeconómico internacional también tuvo espacio relevante en la entrega de resultados. De hecho, en el inicio de su comunicado oficial, la empresa sostuvo que reportó sus cifras “en un período marcado por el contexto internacional de mayor incertidumbre y presión competitiva”.

En esa línea, la compañía agregó que, pese al escenario externo, “mantuvo un desempeño resiliente en sus principales operaciones”.