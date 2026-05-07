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Utilidades de Empresas Copec suben un 30% a US$ 272 millones en el primer trimestre

La compañía informó un alza de 11,2% en el Ebitda ajustado, indicador que alcanzó los US$ 880 millones. La cifra incluye las utilidades de empresas asociadas cuyos resultados no son consolidados por el holding, como es el caso de Cumbres Andinas.

Por: María Concepción Arvelo

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 18:15 hrs.

resultado de empresas COPEC María Concepción Arvelo
<p>Utilidades de Empresas Copec suben un 30% a US$ 272 millones en el primer trimestre</p>

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