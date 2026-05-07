Utilidades de Empresas Copec suben un 30% a US$ 272 millones en el primer trimestre

La compañía informó un alza de 11,2% en el Ebitda ajustado, indicador que alcanzó los US$ 880 millones. La cifra incluye las utilidades de empresas asociadas cuyos resultados no son consolidados por el holding, como es el caso de Cumbres Andinas.

Este jueves, Empresas Copec informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, en el que registró una utilidad de US$ 272 millones, marcando un aumento de 30,5% respecto del mismo período del año anterior.

La compañía informó un alza de 11,2% en el Ebitda ajustado, indicador que alcanzó los US$ 880 millones. La cifra incluye las utilidades de empresas asociadas cuyos resultados no son consolidados por el holding, como es el caso de Cumbres Andinas.

El positivo desempeño del sector energía -incluyendo combustibles líquidos, lubricantes y gas licuado, en sus distintas geografías, además de minería- fue lo que impulsó estos resultados. Todo lo anterior fue parcialmente compensado por una baja en el resultado operacional de Arauco.

Por otro lado, la filial forestal se vio afectada por los menores volúmenes de ventas en maderas aserradas, una caída en los precios de la celulosa y un aumento en los costos de producción. Esto fue compensado, en parte, por el componente no operacional, influenciado por mejoras en diferencias de cambio e ingresos financieros.

En cuanto a la energía, el resultado se explica por el mejor desempeño de Copec y Terpel, impulsado por un efecto positivo de revalorización de inventarios de combustibles y lubricantes, un mayor aporte de este último negocio y un margen industrial favorable.

Por otro lado, en el negocio de gas licuado Abastible, registró un resultado superior al del año anterior, principalmente por el mejor desempeño de sus operaciones en Chile, Ecuador, España/Portugal y, particularmente, Colombia, mercado que mostró un importante incremento de volúmenes en el canal industrial, como consecuencia de restricciones en el suministro de gas natural.

Respecto a la minería, Cumbres Andinas obtuvo destacados resultados, con un EBITDA de US$ 224 millones en el trimestre, reflejando el buen escenario que atraviesan los precios del cobre, lo que permitió compensar la menor producción prevista dentro del plan minero para el año.

El gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, señaló: “Los resultados de este trimestre continúan mostrando la resiliencia de nuestro portfolio. Mientras que el negocio forestal sigue afectado por un escenario de precios desafiante, el desempeño en las divisiones energía y minería es muy destacado”.

Frente a la volatilidad en los mercados internacionales, Navarro explicó que “nuestro foco en energía está puesto en asegurar el suministro y, en los recursos naturales, en mantener estructuras de costos lo más competitivas posibles. Asimismo, la prudencia financiera, la capacidad para anticiparnos y la flexibilidad con la que contamos nos permiten atravesar estas coyunturas”.

Al cierre del trimestre, el indicador de deuda financiera neta sobre EBITDA ajustado se ubicó en 3,1 veces, una baja respecto del trimestre anterior. Al respecto, Navarro precisó: “La disciplina financiera es un eje en nuestra estrategia, un pilar importante de nuestra cultura de hacer negocios. Hoy estamos en un periodo de inversiones relevantes que tensiona transitoriamente nuestros indicadores financieros".

Sin embargo, el gerente general de Empresas Copec agregó que "los niveles que observamos eran esperables y en línea con nuestra política financiera, la cual establece medidas a tomar si los indicadores se desvían de los rangos objetivos”.

El avance de Sucuriú

Por otro lado, Navarro destacó el avance del proyecto Sucuriú, de la filial Arauco en Brasil, que ya alcanza el 62,1%, un 6,8% por delante del cronograma. “Este nivel está muy por sobre lo que habíamos estimado originalmente cuando se aprobó el proyecto”, comentó.

Además, detalló hitos claves como la entrega anticipada del domo de la caldera de recuperación, y el avance del 15,8% en la construcción de la línea del tren que unirá la planta con la vía ferroviaria principal hacia el Puerto de Santos.

“Sucuriú va a ser una planta que va a tener uno de los costos de producción de celulosa más bajos de la industria. Eso le permitirá competir bien y ser rentable, incluso en escenarios que son muy exigentes en el ciclo de la celulosa. Por eso decimos que va a entregar un retorno interesante sobre una gran base de activos, de modo de generar un valor relevante tanto a Arauco como a la matriz Empresas Copec”, enfatizó Navarro.

Finalmente, el gerente general del holding puntualizó que el proyecto “está encaminado a iniciar su etapa de producción en el cuarto trimestre del año 2027, y produciendo a plena capacidad durante el 2028”.