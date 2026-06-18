Los desafíos de los principales sectores de la industria financiera local de cara al segundo semestre

La banca, AFP, aseguradoras y la industria de fondos tendrán una agenda marcada por desafíos de crecimiento, regulatorios y la implementación de la reforma previsional.

Tras una primera mitad de año marcada por la volatilidad de los mercados, las tensiones geopolíticas y una economía local que continúa mostrando señales mixtas, la industria financiera se prepara para enfrentar un segundo semestre con una agenda cargada de desafíos regulatorios, operacionales y crecimiento.

Mientras la banca busca consolidar la recuperación de las colocaciones en un entorno aún complejo, las AFP y compañías de seguros (estas últimas desde su rol de inversionista para los futuros fondos generacionales) se alistan para la puesta en marcha de la reforma previsional. En paralelo, la industria de fondos observa oportunidades para impulsar el ahorro y levantar capital.

Recuperación del crédito

En el caso de la banca, enfrentará un escenario desafiante ante la incipiente recuperación del crédito, mayores exigencias regulatorias derivadas de Basilea III y un creciente foco en la gestión de riesgos tras los antecedentes revelados por la denominada “Operación Tokio”.

Si bien el crédito ha mostrado señales de mejora durante los primeros meses del año, la industria deberá enfrentar “los desafíos propios de un entorno macroeconómico global y local complejo, que incide en la persistencia de altos niveles de desempleo y que también afecta otras variables relevantes para el impulso de la actividad crediticia”, de acuerdo con el socio de riesgo y regulación financiera de PwC Chile, Luis Figueroa.

En la misma línea, el socio líder de riesgo financiero y asuntos regulatorios de Deloitte, Jorge Cayazzo, sostuvo que “la banca ha venido mostrando una leve recuperación del crédito en los últimos meses y se espera que esta tendencia se profundice en lo que resta del año”.

“La banca ha venido mostrando una leve recuperación del crédito en los últimos meses y se espera que esta tendencia se profundice en lo que resta del año”, planteó Jorge Cayazzo, de Deloitte.

Sin embargo, advirtió que “la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento de la economía impone a los bancos el desafío de equilibrar riesgo y crecimiento”.

A ello se suma la agenda regulatoria. Tras completar la implementación de Basilea III, las entidades concentran sus esfuerzos en el desarrollo de modelos internos de capital, un proceso que marcará a la industria durante los próximos años.

Otro de los focos estará puesto en el fortalecimiento de los sistemas de control y prevención del crimen financiero, luego de los antecedentes conocidos en el marco de la “Operación Tokio”.

Cayazzo planteó que el caso evidenció una complejidad adicional para la banca, al combinar riesgos de lavado de activos y fraude interno. Mientras que Figueroa sostuvo que “sin duda que se ha generado una discusión más extensiva respecto a este tema y por supuesto, los bancos están poniendo más énfasis en esta temática”.

Implementación de reforma previsional

En el sector previsional, la segunda parte de 2026 estará marcada por la implementación de la reforma al sistema de pensiones.

Durante el mes de junio, la Superintendencia de Pensiones debería publicar la consulta del régimen de inversión de los fondos generacionales, por lo que ese será el principal foco de atención de la industria de AFP. Además, en agosto, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) pasará a formar parte del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), tal como lo estableció la reforma, por lo que las administradoras que hoy gestionan el seguro, deberán realizar ese traspaso.

Las compañías de seguros, también estarán atentas a las definiciones del regulador previsional sobre los fondos generacionales, sobre todo, por los impactos que este nuevo esquema puede tener en el mercado de capitales.

A ello se suma que el 3 de julio se dará a conocer el resultado de la primera etapa de la licitación del SIS, que significa una parte relevante del negocio para las compañías de seguros de vida, ya que moviliza una prima anual cercana a los US$ 1.900 millones. La vigencia del contrato comienza el 1 de agosto.

Fondos

Para la Asociación de Administradora de Fondos Mutuos (AAFM), el principal desafío para el segundo semestre será fortalecer la cultura del ahorro.

“En este ámbito, es importante seguir impulsando mecanismos de ahorro de largo plazo, como el APV”, afirmó el gremio liderado por su gerenta general (i), Macarena Ossa.

En la vereda normativa, en tanto, la AAFM proyectó que “la implementación de la reforma previsional y la transición hacia fondos generacionales serán parte importante de la agenda para la industria durante el segundo semestre”. A ello sumaron el avance de las nuevas regulaciones de la CMF, particularmente aquellas relacionadas con liquidez de fondos mutuos y el Sistema de Finanzas Abiertas de la Ley Fintech.

Mientras que la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), indicó que a nivel normativo, “nuestro principal foco está puesto en la publicación del nuevo compendio de normas del regulador y en la modernización de los procesos regulatorios”, sostuvo la gerenta general, Pilar Concha.

En cuanto a los desafíos de mercado y negocio, “el gran reto es mantener el dinamismo en el levantamiento de capital para la creación de nuevos vehículos de inversión”.