Enami aprueba la venta del 10% de Quebrada Blanca a Codelco en US$ 520 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El directorio de la minera estatal Enami aprobó anoche la venta del 10% que tiene en Quebrada Blanca, controlada por Teck Resources, a Codelco, en una operación valorada en US$ 520 millones. La mesa directiva de la corporación del cobre visó la transacción en una reunión en la mañana de este jueves.

Hoy las firmas estatales, con la venia del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minería, celebraron un contrato de compraventa de las acciones que Enami posee en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca, correspondientes a la totalidad de las acciones de la Serie Preferente B de la sociedad.

Si bien el precio asciende a US$ 520 millones, sólo se pagó al contado la suma de US$ 182 millones, debiendo pagarse el saldo de US$ 338 millones dentro un plazo máximo de 120 días.

Según comentaron relacionados al proceso, dicho precio podrá ser objeto de ajustes en función de ciertos eventos, hitos o condiciones habituales para este tipo de transacciones, debiendo de todos modos el monto específico de los ajustes ser debidamente acordado por Codelco y Enami, de todo lo cual resultará el precio final de la compraventa, en cuyo caso el plazo antes mencionado podrá ser extendido.

La compraventa contiene, asimismo, cláusulas de declaraciones y garantías, responsabilidad de las partes e indemnizaciones, y otras usuales en este tipo de transacciones, indicaron conocedores de la tarnsacción.

Con este acuerdo, Enami logra recursos para pagar pasivos por US$ 645 millones que vencen este año, en tanto que Codelco suma alianzas con las grandes mineras. La estatal presidida por Máximo Pacheco tiene sociedad con Anglo American en Los Bronces; Freeport McMoran en El Abra; Rio Tinto en Nuevo Cobre y ahora con Teck Resources en Quebrada Blanca.

No es la primera vez que Enami vende activos a Codelco. De hecho, ambas empresas han sido protagonistas de dos operaciones de relevancia: el traspaso de Fundición Ventanas a la cuprera estatal en 2005 por US$ 393 millones, y el ingreso de Codelco a Los Bronces, de Anglo American.