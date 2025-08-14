Codelco se acerca a las empresas contratistas para insuflar calma tras reinicio de la operación en el yacimiento

De cara al retorno de las operaciones en El Teniente, Codelco sostuvo un encuentro con representantes de ocho empresas contratistas -Salfa Montajes, Gardilcic, AURA, RD Equipos, Xtreme Mining, CYGSA, Grupo Veltis y Mas Errázuriz- y sus dirigentes sindicales, quienes operan en los proyectos Andesita y Recursos Norte de la histórica división de la estatal y suman unos 5.000 trabajadores.

En la cita estuvo el presidente de Codelco,Máximo Pacheco; el vicepresidente de Abastecimiento, Mauricio Acuña; y el gerente corporativo de Gestión, Fiscalización y Relaciones con Empresas Contratistas, Juan Luis Trejo.

Si bien el objetivo del encuentro fue revisar los antecedentes del accidente ocurrido el 31 de julio, dar cuenta de las medidas adoptadas hasta la fecha y conformar una mesa técnica encargada de aportar y dar seguimiento al plan de retorno seguro a la zona, también se buscaba insuflar tranquilidad a los operarios.

“Codelco no será el mismo después de esta tragedia. No puede serlo. Lo ocurrido nos deja lecciones profundamente dolorosas, pero también nos llama a evaluar, dialogar y avanzar con un espíritu constructivo y colaborativo”, afirmó Pacheco.

Mauricio Acuña subrayó que “hemos tenido pérdidas irreparables. Por eso, generar espacios como éste es clave para definir técnicamente cómo realizar un retorno seguro a nuestras operaciones”.

Desde las organizaciones sindicales se valoró la instancia, pero con bemoles. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Chile (Sinatrach), Miguel Carreño, dijo que “mis viejos que pertenecen a Andesita, que son casi 2.800, están dispuestos a volver con los resguardos necesarios”.

Desde las empresas, el gerente general de Aura, José Antonio Carballal, destacó que se debe “entregar un marco de seguridad a las familias de todos los trabajadores, para que tengan la certeza de que cualquier acción que se tome será con las máximas medidas de protección”.

Rodrigo Hübner, gerente general de Salfa Montajes, valoró la instancia y afirmó que “este tipo de mesas son fundamentales para reiniciar las operaciones. La principal inquietud de la gente es saber cuándo van a volver y, por eso, lo más importante es definir en qué momento y bajo qué condiciones seguras y escalonadas podrán retomar sus labores”.