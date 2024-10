Jorge Riesco, presidente Sonami y venta de 10% de QB de Enami a Codelco: “Sentimos exasperación por la inmovilidad de las autoridades”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Blandos”. Así calificó el exvicepresidente de Sonami, Patricio Céspedes, a la actual directiva de la organización empresarial minera liderada por Jorge Riesco. Todo por la venta del 10% que Enami tenía en Quebrada Blanca y que compró Codelco en un total de US$ 520 millones, una operación que el presidente del gremio ha calificado de “poco transparente”.

Frente a los dichos de Céspedes, Riesco pone paños fríos. “Yo comprendo la reacción de Patricio y no sólo de él, sino que de varios otros dirigentes, en el sentido de sentir algo de exasperación por la inmovilidad que observamos en las autoridades frente a las oportunidades que la industria ofrece”.

“Le dije al presidente de Codelco (Máximo Pacheco) que nos preocupa que Codelco se haga una pasada en esto. Él me aseguró que eso no iba a ocurrir”.

- ¿Y fueron “blandos”, cómo él acusa?

- Hemos sido súper enfáticos y yo creo que hasta duros en representar una serie de situaciones que nosotros creemos que había que revisar, concretamente en el caso del 10% de Quebrada Blanca. Lo hemos hecho con claridad, en las instancias en donde hemos sido requeridos para hacerlo e incluso nosotros buscamos en la Contraloría, dado que son dos empresas estatales. Hicimos una presentación y están pidiendo informes a las distintas autoridades involucradas.

- ¿Harán más acciones?

- Nosotros no vamos a dar vuelta la página.

- ¿Califica de deficiente la gestión de Iván Mlynarz en Enami?

- No lo quiero personalizar en él. Estos son problemas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo, décadas.

Cuando vemos que el sistema de compra de Enami no es el adecuado, porque deja minerales sin procesar, porque los sistemas de liquidación son antiguos, porque son vulnerables -como se demostró en la semana del 17 de septiembre, en donde los los productores que habían logrado tener liquidaciones no lograron ser pagados y pasaron un feriado de cinco días sin caja -, es un asunto grave y no puede banalizarse. No puede normalizarse ese tipo de falla.

-¿Y de quién es la culpa?

El señor Mlynarz ha heredado una administración que de alguna manera normaliza una situación de Enami que es crítica, que funciona mal y no es una Enami del siglo 21.

- ¿Qué quieren en Enami?

- Más allá de si tiene tal o cual activo, de si se pagan tales o cuales deudas, aquí lo que hay que tener claro es cuál es el plan integral para Enami, el plan de desarrollo para que recuperemos la función de Enami como una parte esencial de la cadena productiva, especialmente de la pequeña minería.

- Volviendo a lo de Quebrada Blanca, ¿Qué busca? ¿Que Codelco pague un precio mayor y Enami salde toda su deuda?

- Uno puede entender que haya una decisión de Estado o del Gobierno de que sea estatal esa participación. Pero creemos que, como política de Estado podríamos haber conversado. Nosotros tenemos perfecto derecho a opinar al respecto, porque atañe a empresas que forman parte del ecosistema minero.

Estaríamos tranquilos de que con esta operación no se dañe el objetivo principal que se tuvo en Enami cuando se generó este activo y es precaver algunos recursos a lo largo del tiempo. Además, tal como le dije al presidente de Codelco (Máximo Pacheco), nos preocupa que Codelco se haga una pasada en esto. Él me aseguró que eso no iba a ocurrir.

- ¿Busca que los dividendos que reciba Codelco de ese activo vayan a Enami?

- Son cosas que se pueden hacer. Hay mecanismos contractuales por los cuales el vendedor puede precaverse de eso y generar una regalía, un retorno neto.

- ¿Son partidarios de cambiar el gobierno corporativo de Enami?

- Apoyamos. Pero cada vez que se habla de eso, lo único que se hace es decir ‘bueno, a ver cómo le quitamos estos directores que designa Sonami y el Instituto Ingeniero de Minas’.

Hemos puesto algunas condiciones: que las designaciones sean profesionales, en un proceso que sea bien transparente, bien claro y además que supere los ciclos políticos. Porque aquí sí hay un problema de fondo es que desde el mismo vicepresidente ejecutivo son cargos que responden a confianzas del ciclo político y una empresa que tiene una política que es de largo plazo, no puede ser de que esté cada cuatro años volviendo a alguien a aprender y a fijarse nuevas metas... todo esto hay que darle una continuidad.





