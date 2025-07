Trump anuncia arancel de 50% a las importaciones de cobre y los precios se disparan en Comex: sería efectivo en próximas semanas

Los peores temores de los países productores de materias primas se están haciendo realidad, en medio de la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump.

El mandatario republicano afirmó este martes que planeaba implementar un arancel de 50% sobre las importaciones estadounidenses de cobre como parte de un conjunto de aranceles sectoriales inminentes.

Trump hizo estas declaraciones a la prensa durante una reunión de gabinete. Hasta ahora, sin embargo, no se ha publicado ninguna orden ejecutiva al respecto en el sitio web de la Casa Blanca.

"Creo que el arancel sobre el cobre será del 50%", declaró Trump cuando un periodista le preguntó cuál sería la tasa para esos productos. Los futuros del commodity en Nueva York subieron hasta 17% a US$ 5,9 la libra tras sus comentarios, la mayor alza intradía desde al menos 1988, según los registros más antiguos.

Esta iniciativa es independiente de otra política de Trump de aplicar nuevos aranceles específicos para cada país.

El gobernante insistió además en que el plazo final para la entrada en vigencia de esos nuevos aranceles específicos será el 1 de agosto, y que ya no habrá nuevas prórrogas. Las acciones de la minera estadounidense Freeport-McMoran, en tanto, subían 6,1% mientras que las de la mexicana Southern Copper escalaban 2,9% tras la noticia.

Próxima vigencia

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, en declaraciones a la CNBC poco después de la reunión del Gabinete, afirmó que la investigación de su departamento sobre el cobre había concluido y que esperaba que el impuesto "se implementara probablemente a finales de julio, quizás el 1 de agosto".

"El cobre está terminado. Hemos concluido nuestro estudio", declaró Lutnick. "Hemos entregado el estudio al Presidente. El Presidente sabe que tiene la capacidad, dado que hemos estudiado el mercado del cobre, de establecer el arancel de mercado para el cobre".



Trump afirmó por otra parte que esperaba ofrecer a las farmacéuticas un plazo para que traigan sus operaciones a Estados Unidos antes de imponer aranceles de hasta el 200% a sus productos. El índice S&P 500 de farmacéuticas se volvió negativo tras los comentarios de Trump, mientras que las acciones de Eli Lilly & Co., Merck & Co. y Pfizer Inc. redujeron sus ganancias previas.



"Vamos a dar a la gente un año, un año y medio, para que vengan", declaró Trump. Y después de eso, se les aplicarán aranceles si tienen que importar productos farmacéuticos, medicamentos y otros artículos al país. Se les aplicará un arancel muy alto, del 200 %. Les daremos un plazo para que se organicen.