¿Repercusiones de la fusión con Security? El economista Sebastián Senzacqua deja BICE Inversiones

Luego de 15 años en la entidad, el gerente de Economía y Estrategia dará un paso al costado.

Siguen los movimientos y reestructuraciones en Banco BICE tras la fusión con el Grupo Security.

Diversas fuentes del sector confirmaron a Diario Financiero que el gerente de Economía y Estrategia en BICE Inversiones, Sebastián Senzacqua, dejará la institución tras 15 años.

El ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile entró a la entidad el año 2010, como analista de inversiones.

Posteriormente, ocupó el cargo de economista entre 2013 y 2014, y desde 2014 y 2016 asumió como economista jefe de BICE Inversiones. En octubre de 2016, escaló al puesto de subgerente de Economía y Estrategia. Y desde 2019 se desempeñaba como gerente de dicha área.

El economista ha sido reconocido en diversas oportunidades por FocusEconomics por sus proyecciones de tipo de cambio, tasas de interés, precio del cobre, inflación, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El rol de Jaque

La salida de Senzacqua de BICE Inversiones se da luego de que en enero de este año, DF confirmara que el puesto de economista jefe de la entidad fusionada lo ocupará Felipe Jaque, quien actualmente desempeña el mismo rol en Grupo Security.

Jaque es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y tiene un máster en Economía y Finanzas de la Universidad de Warwick. Antes de unirse a la firma, el próximo economista jefe de BICE trabajó como gerente de Estudios en LarrainVial, como economista principal en BBVA Chile y fue jefe del Grupo de Coyuntura y Proyecciones Internacionales del Banco Central.

De acuerdo con información del sitio web de Security, Jaque administra un equipo de ocho economistas y analistas de renta variable que publica informes diarios, semanales y mensuales sobre los mercados locales e internacionales de renta fija y renta variable.

Dentro de su equipo destacan nombres como el gerente de Macroeconomía, César Guzmán; el economista senior, Eduardo Salas; la economista Marcela Calisto; el subgerente de Renta Variable Local, Nicolás Libuy; y la subgerente de Renta Fija Corporativa, Paulina Barahona.

Todavía no se sabe cómo se conformará el próximo equipo económico de la entidad fusionada, pero fuentes conocedoras aseguran que el economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, continuaría en la entidad, solo que con otro cargo.