Grau pone la nota positiva en el Imacec de noviembre: “La economía sigue por una buena tendencia”
El ministro de Hacienda explicó que la cifra mensual se ve menos dinámica, en parte, porque la base de comparación del año pasado es más exigente.
Noticias destacadas
El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 1,2% anual en noviembre de 2025. Una cifra que se ubicó por debajo de los pronósticos del mercado -un 2,2% esperaba el sondeo de Bloomberg.
Algo que reconoció el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau: “La cifra mensual se ve algo menos dinámica que la tendencia previa, y también que las expectativas, pero en parte esto se debe a que la base de comparación del año pasado es más exigente”, explicó.
En el mismo período de 2024, el Imacec se expandió 2,3%.
“Dentro de las noticias positivas se destaca que el comercio crece un 5,5%, incluso creciendo respecto al mes anterior”, resaltó, por su parte, el secretario de Estado.
“Me gustaría destacar cómo ha crecido de manera acumulada la economía entre enero y noviembre de este año. Se acumula un 2,3% en comparación al mismo periodo del 2024”, sumó Grau.
“Y si nos centramos en la economía no minera, este crecimiento es de un 2,8%. Es decir, entre enero y noviembre del año 2025 la economía, considerando la parte no minera, ha crecido un 2,8% respecto al 2024”, complementó el titular de Hacienda.
El ministro también destacó que si uno limpia factores estacionales, este crecimiento podría llegar hasta 3%.
“Si bien hay fluctuaciones transitorias y cambian las bases de comparación, la economía sigue por una buena tendencia”, cerró el economista.
VIDEO
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
Cinco innovaciones alimentarias que buscan revolucionar la industria
Una sopa de colágeno de salmón, proteínas de algas, nanoburbujas para hidroponia y una solución para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama son parte del Catálogo 2025 de innovación alimentaria, de Transforma Alimentos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete