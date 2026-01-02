Grau pone la nota positiva en el Imacec de noviembre: “La economía sigue por una buena tendencia”

El ministro de Hacienda explicó que la cifra mensual se ve menos dinámica, en parte, porque la base de comparación del año pasado es más exigente.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 1,2% anual en noviembre de 2025. Una cifra que se ubicó por debajo de los pronósticos del mercado -un 2,2% esperaba el sondeo de Bloomberg.

Algo que reconoció el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau: “La cifra mensual se ve algo menos dinámica que la tendencia previa, y también que las expectativas, pero en parte esto se debe a que la base de comparación del año pasado es más exigente”, explicó.

En el mismo período de 2024, el Imacec se expandió 2,3%.

“Dentro de las noticias positivas se destaca que el comercio crece un 5,5%, incluso creciendo respecto al mes anterior”, resaltó, por su parte, el secretario de Estado.

“Me gustaría destacar cómo ha crecido de manera acumulada la economía entre enero y noviembre de este año. Se acumula un 2,3% en comparación al mismo periodo del 2024”, sumó Grau.

“Y si nos centramos en la economía no minera, este crecimiento es de un 2,8%. Es decir, entre enero y noviembre del año 2025 la economía, considerando la parte no minera, ha crecido un 2,8% respecto al 2024”, complementó el titular de Hacienda.

El ministro también destacó que si uno limpia factores estacionales, este crecimiento podría llegar hasta 3%.

“Si bien hay fluctuaciones transitorias y cambian las bases de comparación, la economía sigue por una buena tendencia”, cerró el economista.