Grau desestima amarre al partir semana clave: “En ningún caso, el proyecto evita desvinculaciones”

El ministro de Hacienda insistió en que la propeusta solo apunta a evitar discrecionalidades, y reafirmó su optimismo frente al debate en el Congreso.

Tras días de cuestionamientos, la discusión en torno al reajuste y las diversas normas relacionadas con los funcionarios públicos y su permanencia en el Estado, aterriza en el Congreso este lunes. Un trámite legislativo que, pese a las críticas por parte de la oposición y de la futura administración de José Antonio Kast, es vista con optimismo por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“La propuesta de artículo que vamos a ingresar en esta materia da cuenta de que, primero, no hay nada como un amarre; sino que simplemente lo que se busca es que en el proceso de desvinculación de una persona se eviten arbitrariedades”, dijo a DF. Y de inmediato, enfatizó: “Pero, en ningún caso, el proyecto evita que puedan existir desvinculaciones”.

Su argumentación se apoya, explicó, en los criterios de no discrecionalidad establecidos en instructivos de renovación de contratas de los ministros de Hacienda desde 2012 a la fecha.

Por lo mismo, Grau espera que cuando se pueda ver el artículo del proyecto de ley respectivo y se dé la conversación sobre esa base- “y no lo que se ha discutido en términos de opinión pública”, acotó- se pueda tener un debate con más antecedentes y de mejor calidad.

“Tengo una mirada más optimista de lo que va a ser esa conversación”, expresó.

El referido proyecto repone la posibilidad de que los funcionarios de contrata (modalidad que dura un año, habitualmente) puedan reclamar su no renovación ante la Contraloría, algo que era posible hasta noviembre de 2024. Sin embargo, tras un cambio de criterio realizado por la contralora Dorothy Pérez, desde ese momento la entidad dejó de analizar este tema.

La propuesta legislativa, además, busca hacer una separación entre el personal que presta asesoría directa en gabinetes (cargos de confianza) y funcionarios públicos que no son de designación política.

Respecto de los primeros, la iniciativa establecerá de forma textual que estos deberán cesar en el cargo junto con las autoridades que los designan.

“Esto siempre se ha dicho, pero ahora lo vamos a poner en un proyecto de ley, y es algo que las asociaciones de funcionarios siempre han solicitado, porque son ellos quienes representan a los funcionarios de carrera, a quienes no trabajan para un Gobierno específicamente, sino que trabajan para el Estado”, destacó el ministro de Hacienda.

¿Cambio en dotaciones?

Como en otras oportunidades, el reajuste del sector público es parte de una ley llamada miscelánea, es decir, que contiene una serie de otros temas, como por ejemplo la extensión del teletrabajo en algunas entidades, ampliación de giro de empresas públicas y actualización de normas, entre otras.

En esta ocasión, de hecho, ha trascendido que el Gobierno apostaría a realizar cambios en las dotaciones de, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas (traspaso de 71 funcionarios a contrata desde la Dirección General de Obras Públicas a la Subsecretaría de Obras Públicas); y el IPS, entre otros.

Sin embargo, conocedores de las conversaciones han planteado que el avance de este tema dependerá directamente de la acogida que tenga el proyecto en el Congreso. Por ende, esta y otras materias podrían quedar en el camino en pos de que avancen los tópicos centrales para el Ejecutivo.