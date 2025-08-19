Bessent se reunirá con los candidatos a presidir la Fed en torno al 1 de septiembre
El secretario del Tesoro norteamericano buscará reunirse con 11 candidatos para reemplazar al presidente de la Reserva Federal.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que comenzará a reunirse con 11 candidatos fuertes para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, alrededor del festivo del 1 de septiembre, Día del Trabajo en el país, con el objetivo de reducir la lista para presentarla al presidente Donald Trump.
Bessent dijo a CNBC en una entrevista que los candidatos eran "un grupo increíble" y que esperaba reunirse con todos ellos con una mente abierta.
"Voy a reunirme con ellos, probablemente justo antes, justo después del Día del Trabajo, y para empezar a reducir la lista para presentársela al presidente Trump", dijo.
