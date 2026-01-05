Presidente de la Fed de Minneapolis ve riesgo de que aumente la tasa de desempleo
Noticias destacadas
El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó la jornada de este lunes que la inflación tiende lentamente a la baja, pero existe el riesgo de que la tasa de desempleo aumente.
“Creo que el riesgo de inflación es de persistencia, que estos efectos arancelarios tardan varios años en hacer efecto en el sistema, pero lo que opino es que existe el riesgo de que la tasa de desempleo aumente”, dijo Kashkari en una entrevista en CNBC consignada por la agencia Reuters.
Los economistas encuestados por Reuters estiman que la tasa de desempleo estadounidense bajó en diciembre al 4,5%, desde el 4,6% de noviembre. El Departamento de Trabajo publicará el informe mensual sobre el empleo el viernes.
Kashkari indicó que cree que la tasa se sitúa en torno al 4,6%, lo que muestra que el mercado laboral se está enfriando. Asimismo, se mostró escéptico con los datos que muestran que la inflación también se está enfriando, señalando los problemas con la recopilación de datos relacionados con el cierre del Gobierno en el otoño boreal.
El Gobierno informó el mes pasado de que los precios al consumo en EEUU subieron un 2,7% en noviembre respecto al año anterior, menos de lo previsto.
El año pasado, la Fed recortó su tasa en tres cuartos de punto porcentual, y en diciembre señaló que es probable que haga una pausa en el nuevo año para evaluar si son necesarios nuevos recortes.
“Creo que la inflación sigue demasiado alta. Y la gran pregunta que me hago es hasta qué punto es restrictiva la política monetaria: mi opinión es que ahora mismo estamos bastante cerca de la neutralidad”, afirmó.
“Sólo necesitamos obtener más datos para ver cuál es la fuerza mayor -la inflación o el mercado laboral- y entonces podremos pasar de una postura neutral a la dirección que sea necesaria”, agregó.
