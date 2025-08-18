Empresas Copec advierte impacto de aranceles en su negocio: "Los compradores adoptaron una actitud comercial más cauta"

El gerente general del holding del grupo Angelini, Eduardo Navarro, hizo ver que las políticas del gobierno de Estados Unidos afectaron principalmente al rubro de celulosa.

Tras el cierre del primer semestre, el gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, se refirió a los resultados financieros obtenidos durante este período, donde el ejecutivo destacó la baja en el desempeño de su filial Arauco.

El holding del grupo Angelini reportó ganancias por US$ 228,3 millones el segundo trimestre, un 20,6% menores a las del periodo de 2024, mientras que las ventas bajaron 1% a US$ 7.180 millones.

En esa línea, Navarro sostuvo que “en celulosa vimos un ambiente de precios bajos que comenzamos a observar desde las primeras noticias de imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y eso implicó que los compradores adoptaran una actitud comercial más cauta a la espera”.

Por esto, el alto ejecutivo explicó que los menores precios de la celulosa impactaron evidentemente el Ebitda de Arauco, que es menor al segundo trimestre de 2024.

No obstante, Navarro destacó el desempeño de sus empresas en el rubro de la madera, minería y energía.

“El negocio de madera está más bien en línea con lo que ha sido el desempeño de esta área de negocio históricamente y también respecto a los trimestres anteriores”, sostuvo el empresario en un video.

Agregó: "en el campo de la energía, las compañías han mostrado muy buenos resultados, posiciones comerciales sólidas y buenos retornos, a pesar de que el ambiente es cada vez más competitivo. Destacar el incremento del Ebitda de Copec en este trimestre, consecuencia del aumento de las ventas físicas en todos los canales. También el desempeño de Terpel, que nuevamente en el área de lubricantes ha subido bastante los resultados. Y en el caso abastible, en todos los países donde está presente hemos visto un incremento en la consecuencia de mayores ventas físicas".

Con respecto al área minera, sostuvo que "el desempeño de Marcobre y su faena Mina Justa que sigue mostrando costos muy competitivos, consecuencia de buenas leyes de cobre y el aporte de los subproductos, que en este caso es la plata. Y todo ello en un contexto de precio del cobre que sigue siendo muy favorable".

Ambiente de negocios

Con respecto al ambiente de negocios en Chile, Navarro aseguró que “se ven algunas señales positivas”.

En ese sentido, sostuvo que "si uno ve la discusión pública, versus dos o tres años atrás, hoy día nuevamente se ha reinstalado la necesidad de crecimiento, la actividad económica como una obligación ética, como una condición indispensable para el progreso social, como un ingrediente fundamental para dar respuesta a tanta urgencia como por ejemplo el desempleo, que hoy día es una cifra tremendamente alta".

Agregó: "Hoy día vemos que todos los liderazgos están hablando de fortalecer, poner en el centro de la agenda la actividad económica. Evidentemente hay distintos énfasis, pero lo fundamental es que el apoyo a restablecer el crecimiento económico es transversal en Chile hoy día”.

En esa línea, el gerente valoró que la discusión de tener un Estado más eficiente esté presente en la agenda nacional.

“Yo creo que Chile tiene muchos recursos que hoy día son altamente demandados(...) Aquí también hay un rol que debe jugar el sector empresarial y Empresas Copec quiere ser un actor relevante en esta tarea, esa es nuestra vocación y disposición. Pero esta es una tarea que requiere de la convicción de muchos, el liderazgo de algunos y también la voluntad de una gran mayoría para volver a llegar a acuerdos que permitan retomar la senda de crecimiento y con ello llevar bienestar a todo el país", concluyó.