Puertos del Biobío anotaron caída de carga movilizada en noviembre, presionados por baja de 3% en exportaciones

Una disminución de 1,2% registró el movimiento de carga por los terminales portuarios de la Región del Biobío en noviembre. La cifra, entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), corresponde poco más de 2 mil toneladas de carga movilizada en el penúltimo mes de 2025, explicado por una baja en los servicios de comercio exterior.

Pese al menor movimiento, entre enero y noviembre de 2025, los puertos del Biobío movilizaron casi 24 mil toneladas de carga, experimentando un incremento de 0,9% con respecto a igual período del año anterior.

Según las estadísticas, la incidencia negativa provino de la contracción de 3% en doce meses de las exportaciones, que de acuerdo al último registro movilizó poco más de 1.000 toneladas. Esta disminución está definida por la baja del 9,2% en la carga contenerizada, que pese a la caída, sigue siendo la más relevante para la región, representando 47,1% del total movilizado.

Las importaciones en tanto, totalizaron 542 mil toneladas, anotando un retroceso del 5,1%, con fuertes caídas en granel sólido (56,9%) y contenedores (10,4%).

Para Alfredo Meneses, gerente de Asexma Biobío, las cifras son poco auspiciosas y si bien reconoce que no es posible aún hablar de una tendencia, las estadísticas se suman a bajas ya registradas. “Recordemos que tuvimos una caída muy relevante de 42,4%, eso nos genera preocupación porque vemos un deterioro importante en sectores tan estratégicos como el sector de celulosa (lo que) evidentemente que repercute en la economía local y en general en la economía de la región”.

Foco en exportaciones

En esa línea, consideró pertinente activar una estructura de apoyo hacia los sectores estratégicos que con el objetivo de reimpulsar los motores económicos del Biobío. “Lo que las cifras nos están diciendo, es que no pasamos por un buen pie, especialmente en el ADN de nuestra región, que son las exportaciones y por ende impacto en el desarrollo económico y el empleo”.

El Terminal Internacional San Vicente (SVTI) ha evidenciado el impacto de esta baja, que se suma a las modificaciones de los servicios, y que se han centrado en la exportación de fruta. "En noviembre movilizamos un total de 22.434 cajas, cifra que disminuyó según los meses anteriores debido a que, parte de los servicios que operan regularmente con nosotros, entran durante ese mes en la temporada de exportación de fruta, específicamente carezas, lo que modifica los itinerarios y espacios disponibles de las naves. Esperamos retomar los volúmenes que veníamos trabajando durante enero”, comentó el gerente general del terminal portuario, Juan Pablo Santibáñez.

Pese a ello, el ejecutivo recalca que SVTI ha logrado “un posicionamiento como el primer puerto en la región en transferencia de contenedores, gracias al trabajo consistente de nuestros equipos y una estrategia enfocada en la continuidad operacional y los estándares de excelencia”.

Alza en el cabotaje

En contraposición, los movimientos y la logística de trasbordo mostraron un repunte. El cabotaje registró un alza interanual de 6,1%, mientras que las re-estibas y los transbordos evidenciaron el mayor dinamismo del sector con un alza de 24,6%, equivalentes a 58 mil toneladas movilizadas.

El menor dinamismo portuario se vio también reflejado en las carreteras, donde el flujo del transporte de carga por las plazas de peaje cayó 4,6% en noviembre, con poco más de 515 pasadas controladas, siendo los camiones de tres o más ejes los de menor tránsito con una baja de 4,2%.