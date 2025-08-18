Kast lanza su campaña presidencial con fuertes dardos a Jara y al Gobierno y promete un "cambio radical"

En un acto en Antofagasta, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano prometió un "cambio radical" para Chile.

Hasta Antofagasta llegó el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, para llevar a cabo el lanzamiento oficial de su campaña.

En un extenso discurso, y rodeado de banderas de Chile, Kast afirmó que va “a impulsar el cambio radical que Chile necesita”.

“Un cambio radical para devolver la seguridad, un cambio radical, para cerrar las fronteras a la inmigración ilegal”, explicó el exdiputado.

“Un cambio radical, para no seguir regularizando inmigrantes ilegales, un cambio radical, para respaldar sin complejos, a nuestros Carabineros, a nuestra PDI, a nuestros gendarmes, a nuestras Fuerzas Armadas, un cambio radical para construir cárceles de alta seguridad, para encerrar a los delincuentes, un cambio radical, para recuperar cada plaza, cada calle, cada barrio, para las familias, los niños, los jóvenes, los adultos mayores y liberar a los millones de chilenos que viven encerrados en sus casas”, declaró Kast.

A su vez, el candidato presidencial prometió un “cambio radical, para reactivar la economía, para bajarle los impuestos, a la clase media y las pymes, más inversión, más empleos, más oportunidades. Un cambio radical, para enfrentar la emergencia social”.

“Para terminar de una vez por todas con las listas de espera en salud para rescatar la educación, para promover oportunidades en vivienda, para enfrentar la crisis de natalidad”, sumó también.

Contra Jara

Kast no dejó fuera los dardos a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, a quién calificó como “la heredera de Gabriel Boric, la heredera de las mentiras, la heredera de la incompetencia”.

“Y lo que nos ofrece, aunque ustedes no lo crean, es enfrentar a los delincuentes con amor”, sumó.

“Nos ofrece enfrentar a los delincuentes con amor, nos ofrece regularizar a miles de inmigrantes ilegales. Nos ofrece seguir destruyendo la economía y los empleos de los chilenos”, agregó también el exdiputado.

Y aseguró que “ella es la continuidad, ella representa más de lo mismo que nos ha hecho tanto daño. Más burocracia, más impuestos, más ideología, más centralismo. Que nadie se confunda, que nadie se equivoque, Jeannette Jara es la continuidad de este Gobierno fracasado”.

“Chile merece mucho más que la mediocridad, la incompetencia, y la impunidad que ha dejado este Gobierno”, cerró el candidato.