Gremios del Biobío proyectan fuerte reactivación económica por plan del Gobierno para destrabar inversiones

Desde el mundo privado regional respaldaron las medidas propuestas por el Ejecutivo que busca reducir los tiempos de tramitación ambiental. Según un estudio de la USS destacado por CPC Biobío, la medida podría viabilizar inversiones por US$ 500 millones.

Representantes de los gremios productivos de la Región del Biobío valoraron el paquete de medidas proreactivación y recuperación económica que el Presidente José Antonio Kast anunció este fin de semana en su primera visita a la zona. De ser aprobadas en el Congreso, las definiciones contenidas en el Plan de Reconstrucción Nacional podrían dinamizar sectores clave para el desarrollo local, señalaron.

El presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, fue uno de los dirigentes que destacó el paquete de medidas anunciadas por el Mandatario, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que entre otros aspectos, apuntan a destrabar millonarias inversiones que hoy se encuentran detenidas. Las reformas, centradas en agilizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y aplicar rebajas tributarias transitorias, permitirían revertir sobrecostos por demoras en la tramitación, que sólo en la Región del Biobío ascienden a US$ 100 millones, estimó Ananías.

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Desde la multigremial destacaron que la propuesta presidencial abre expectativas concretas de empleo para una zona fuertemente golpeada por emergencias. "Valoramos que el Biobío haya sido señalado como prioridad y confiamos en que este impulso permitirá avanzar en iniciativas estratégicas de reconstrucción, infraestructura y energía", dijo Ananías.

Incentivo a las inversiones

El líder gremial respaldó su postura con un reciente estudio de la Universidad San Sebastián (USS), que reveló que entre 2024 y mayo de 2025, el 65% de los proyectos en la región sufrió retrasos en su tramitación ambiental. Los plazos alcanzaron hasta 410 días para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y poco menos de 1.900 días para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), superando largamente el promedio nacional.

En paralelo, se implementaría una modificación transitoria de cuatro años al SEIA. Sin relajar la normativa ambiental, se limitarían las iteraciones en la revisión de proyectos, se agilizarían las concesiones marítimas y se crearían mecanismos de reembolso si el Estado anula resoluciones propias.

Superar estas trabas permitirá viabilizar iniciativas clave para la región que en su conjunto superan los US$ 500 millones, según el estudio de USS. Entre ellas destacan el proyecto de Tierras Raras (US$ 130 millones), el Parque Fotovoltaico Pillancó en Los Ángeles-Cabrero (US$ 236 millones), el Sistema de Almacenamiento BESS Charruana (US$ 135 millones) y el Condominio Fuentes de Aníbal Pinto en Concepción (US$ 27,6 millones).

Construcción y empleo

El plan de Reconstrucción Nacional considera además la inyección de $ 400 mil millones adicionales al Fondo de Emergencias para implementar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

Al respecto, el presidente de CChC en Concepción, Jorge Coloma, destacó que “nos parece una medida necesaria para una zona como Biobío que fue gravemente golpeada por los incendios forestales, donde, además, se proyectaba una merma importante en materia de inversión para 2026. Entre ellas, la disminución en inversión privada, de vivienda social y baja en la inversión del Ministerio de Obras Públicas" (MOP).

Desde la perspectiva del gremio de la Construcción, se vuelve fundamental “priorizar la cartera de obras públicas regionales, así como también, la vivienda pública e impulsar incentivos a la inversión privada para recuperar el empleo del sector”, que según advirtió Coloma, podría sufrir una merma de 10 mil puestos de trabajo durante este año.

El ministro Quiroz fue enfático en señalar que este esfuerzo fiscal requiere dinamismo privado. Durante su reciente visita a Lirquén junto al Presidente, el secretario de Estado reforzó que "la plata no sale del aire. El dinero se construye. Cuando se multiplican los panes, es porque la gente está trabajando".

Para lograr esta "reconstrucción económica" y recuperar 200 mil empleos perdidos en la construcción, el Gobierno propone eliminar transitoriamente, por 12 meses, el IVA a la primera venta de viviendas nuevas. Esta medida busca liquidar el stock actual, mientras el Ministerio de Vivienda alista un decreto para reducir regulaciones, proyectando una caída de hasta 15% en el precio de las futuras viviendas.

En esa línea, desde la CChC recordaron que la incorporación del IVA a la vivienda en 2014 significó un aumento superior a 12% en el valor de venta, con un impacto directo en el bolsillo de los compradores. “Una medida de este tipo también podría impulsar la reactivación de mercados complementarios, como el de materiales de construcción, favoreciendo la generación de empleo y el dinamismo de toda la cadena vinculada a la producción de viviendas”, detalló el presidente del gremio penquista.

Finalmente, el titular de Hacienda remarcó que el país necesita recuperar la certeza jurídica frente a la "persecución recaudatoria" que ahuyenta capitales. Por ello, defendió la rebaja tributaria gradual anunciada por el Presidente Kast, asegurando que es la vía principal para volver al "imperio de la ley en materia tributaria" y reactivar sectores paralizados desde hace una década, como la relocalización de centros salmoneros y la atracción de inversiones tecnológicas en centros de datos.