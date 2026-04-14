Críticas de las AFP a la implementación de la reforma al sistema de pensiones marcan cartas a los accionistas

En el espacio que les dan las respectivas memorias institucionales, los presidentes de los directorios de Capital, Cuprum y Habitat enunciaron diferentes alertas sobre la ley.

Las distintas AFP han aprovechado el espacio que tienen en las cartas a sus respectivos accionistas, en las memorias anuales, para hacer comentarios acerca de la reforma previsional, incluyendo críticas sobre la implementación.

El proceso inquieta a la industria y al sector financiero en general, ya que algunos de sus componentes -acusan- ponen presión sobre el sistema previsional y el mercado de capitales.

Así, por ejemplo, el presidente del directorio de AFP Capital, Juan Carlos Chomalí, señaló que las medidas estructurales de la reforma, como el paso de los multifondos a los fondos generacionales “configuran un escenario de transformación que exige máxima responsabilidad no solo para las administradoras de fondos de pensiones, sino también para el Estado y todos los actores involucrados”.

En ese sentido, hizo un llamado para que las autoridades políticas y regulatorias enfrenten la implementación con “prudencia”.

“Instamos a las autoridades a abordar este proceso de implementación con prudencia y foco en una ejecución impecable. La envergadura de las transformaciones y los plazos ajustados exigen una consideración meticulosa, ya que las decisiones que se adopten en este período tendrán implicaciones profundas y duraderas para el sistema”, indicó.

También alertó que “una implementación deficiente podría traducirse en costos operativos innecesarios, distorsiones competitivas e, incluso, impactos negativos en la rentabilidad de los fondos”.

Juan Carlos Chomalí, presidente AFP Capital. Daniela Zeccheto, presidenta AFP Cuprum. Luis Rodríguez, presidente AFP Habitat. Fotos: Archivo

Cuprum y la licitación de stock

Por su parte, la presidenta del directorio de AFP Cuprum, Daniela Zeccheto, abordó en su respectiva carta a los accionistas la licitación de stock de afiliados, medida ampliamente criticada por la industria.

“La licitación de stock requiere especial atención. Implementarla en una etapa temprana, en paralelo a la puesta en marcha de los fondos generacionales, representa un riesgo significativo”, dijo.

La ingeniera comercial especificó que la licitación puede afectar la construcción de portafolios de largo plazo, forzar decisiones de inversión “subóptimas” y, como resultado, terminar por anular los beneficios de la reforma.

“Por ello, creemos que su implementación debe evaluarse con mayor gradualidad, resguardando la consistencia del sistema”, indicó.

Por otra parte, Zeccheto valoró el paso a los fondos generacionales, aunque advirtió que existe diferenciación en su gestión.

“Limitar esa capacidad no solo reduce la eficiencia en la administración de los fondos, sino que también debilita uno de los principales motores de mejora en las pensiones”, manifestó.

AFP Habitat pide correcciones

Más duro fue el presidente de AFP Habitat, Luis Rodríguez, quien en la memoria institucional de la firma pidió correcciones a la reforma, sumándose a las críticas que la semana pasada enunció el gerente general, Max Sichel, en la cuenta pública anual de la gestora.

“Esperamos que, en el corto plazo, se impulsen las modificaciones legales necesarias tanto para corregir las deficiencias de la reforma como para abordar los problemas estructurales del sistema, con el objetivo de avanzar hacia mejores pensiones para todos los ciudadanos”, dijo en la carta dirigida a los accionistas.

En ese sentido, indicó que la reforma previsional establece “restricciones” a la libertad de elección de los afiliados.

En efecto, el actual esquema de multifondos permite los cambios entre fondos, mientras que el sistema de fondos generacionales los afiliados serán asignados de acuerdo con su edad. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la inversión en el largo plazo.

“La reforma introduce restricciones a la libertad de elección de los afiliados. En particular, se establece la asignación obligatoria de fondos en función de la edad, se define por parte del regulador una cartera de referencia para la inversión de los ahorros y se incorpora un mecanismo de asignación de afiliados hacia la administradora de menor comisión”, señaló.

“Este último punto resulta especialmente llamativo. Por una parte, la comisión se paga únicamente al momento de cotizar, por lo que más del 50% de quienes serían asignados a una AFP de menor costo no están pagando comisión, y por tanto no obtienen beneficio alguno con el cambio. Por otra, la comisión no forma parte del ahorro previsional, por lo que su reducción no tiene impacto en el monto acumulado para la jubilación, y en consecuencia, no mejora las pensiones”, criticó Rodríguez.