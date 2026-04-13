Estrellas de Hollywood firman una carta abierta para oponerse a la fusión entre Paramount y Warner Bros
En paralelo, la operación será investigada en el Reino Unido por prácticas antimonopolio.
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La propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros Discovery atraviesa momentos complejos. Por un lado, un grupo de más de 1.000 cineastas, actores y profesionales del sector firmaron una carta advirtiendo que, de concretarse, la operación podría reducir la competencia y profundizar la consolidación en el sector de los medios de comunicación en Estados Unidos.
En paralelo, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, su sigla en inglés) del Reino Unido anunció este lunes que el acuerdo, valorado en US$ 111.000 millones, enfrentará una investigación antimonopolio en el país durante las próximas semanas, luego de recabar opiniones sobre el impacto de la fusión en los consumidores británicos.
“Prevemos iniciar nuestra investigación de fase 1 en las próximas semanas”, declaró un portavoz de la CMA en un comunicado enviado por correo electrónico.
El anuncio de la CMA es un paso esperado para obtener las aprobaciones regulatorias, según dijo un portavoz de Paramount, y que fue consignado por Bloomberg. La compañía está "entusiasmada con los efectos procompetitivos que nuestra fusión brindará a los consumidores y a la comunidad creativa", agregó.
En febrero, Paramount superó la oferta de Netflix para quedarse con Warner Bros, una transacción que daría origen a un vasto imperio mediático. La compañía resultante controlará dos importantes estudios, Paramount y Warner Bros.; dos servicios de streaming, Paramount+ y HBO Max de Warner; dos cadenas de noticias, CNN y CBS; y decenas de canales de cable.
Los obstáculos regulatorios podrían resultar costosos para Paramount. La compañía acordó pagar una penalización de US$ 7.000 millones si los reguladores bloquean el acuerdo, así como una penalización de 25 centavos por acción cada trimestre después del 30 de septiembre si la transacción no se concreta. Paramount ya pagó a Netflix una penalización por ruptura de contrato de US$ 2.800 millones de dólares en nombre de Warner.
La carta
La misiva de los artistas fue firmada por actores como Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Mark Ruffalo, quienes señalaban que la fusión daría lugar a menos oportunidades para los creadores, presionaría los puestos de trabajo en todo el ecosistema de la producción, aumentaría los costos y reduciría las opciones para el público.
También afirmaron que las anteriores oleadas de consolidación ya han sometido a la industria a una gran presión, reduciendo el número de películas producidas y estrenadas y limitando la variedad de historias que reciben financiación y distribución.
"La carta ayuda a movilizar a los opositores al acuerdo y a unirlos bajo una causa común", afirmó Ross Benes, analista sénior de eMarketer, a Reuters. "Pero es poco probable que la carta en sí misma contribuya a que el acuerdo sea rechazado".
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