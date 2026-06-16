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Cómo tributan los vapeadores en otros países luego de la decisión de Hacienda de aplicarles impuestos específicos

Un informe de la Biblioteca del Congreso aborda la experiencia en América Latina y el Caribe.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Martes 16 de junio de 2026 a las 10:16 hrs.

Sebastian Valdenegro SII impuestos Hacienda Congreso
<p>Cómo tributan los vapeadores en otros países luego de la decisión de Hacienda de aplicarles impuestos específicos</p>

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