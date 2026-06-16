Cómo tributan los vapeadores en otros países luego de la decisión de Hacienda de aplicarles impuestos específicos
Un informe de la Biblioteca del Congreso aborda la experiencia en América Latina y el Caribe.
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Con foco no solo en materia de recaudación, sino también por razones de salud pública, los ministerios de Hacienda y de Salud están trabajando en un proyecto de ley para aplicar un impuesto específico a los vapeadores, equiparando su régimen tributario al de los cigarros y el tabaco.
El texto es parte de una agenda regulatoria que prepara el Ejecutivo y que será presentada luego de que se apruebe la ley miscelánea.
Hoy, los vapeadores tributan solamente como cualquier producto, con el IVA de tasa 19%. Esto contrasta con el gravamen que se le aplica a otros productos similares. Así, la ley determina que a los cigarros puros se les grava con un impuesto específico de 52,6% sobre el precio de venta al consumidor, incluidos los impuestos, por paquete.
Sobre el tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pasta o cuerdas, granulados, picadura o pulverizado, se aplica un tributo específico de 59,7% sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuestos, de cada paquete, caja o envoltorio en que se expenda.
Mientras que para los cigarrillos, se aplican dos tributos: los paquetes, cajas o envoltorios de cigarrillos pagan un impuesto específico equivalente a 0,0010304240 UTM por cada cigarrillo; y, además, un impuesto de 30% sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuestos, por cada paquete, caja o envoltorio, considerándose como entero toda fracción del impuesto inferior a un peso.
Hacienda buscaría que las tasas de los gravámenes específicos a los vapeadores sean algo menores que las de los cigarros y el tabaco. Se trata de instrumentos que se consideran sustitutos del tabaco, ya que el dispositivo calienta un líquido para convertirlo en aerosol inhalable. Estos líquidos suelen contener nicotina, saborizantes y químicos tóxicos. En Chile, su uso y venta están regulados por el Instituto de Salud Pública (ISP) debido a los riesgos de adicción y daños respiratorios y cardíacos.
Situación a nivel internacional
¿Cómo se grava este producto en otros países? Un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional entrega algunas luces, especialmente en América Latina y el Caribe.
Así, el documento -parte del debate en la tramitación de la ley que reguló la publicidad de los vapeadores, pero sin cambiar su régimen tributario-, divide entre dos tipos de productos: los sistemas electrónicos de administración de nicotina o sin nicotina (SEAN u SESN, respectivamente), también llamados cigarrillos electrónicos o vaper; y de los productos de tabaco calentado (PTC).
Así, en el caso de los SEAN/SESN, en la región solo Costa Rica y Ecuador los gravan, con tasas de 20% y 150% ad valorem -o según su valor-, respectivamente. En cambio, Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela prohíben su venta. Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana permiten su comercialización y no se les aplica impuestos específicos.
En tanto, los PTC son gravados en Colombia (10%), Costa Rica (20%), Ecuador (150%), Paraguay (20%) y Perú (US$ 3,3). Brasil, México, Panamá, Uruguay, Venezuela, Argentina y Nicaragua prohíben sus transacciones. Chile permite su venta, pero no los grava, al igual que otros diez países, recalca el reporte.
"La mayoría de los países no gravan estos productos, ya sea porque prohíben su venta o por falta de legislación. La estructura impositiva es exclusivamente ad valorem, sin impuestos específicos ni mínimos", agrega el documento de asesoría legislativa.
Las recomendaciones de la OCDE
El documento también recoge las propuestas que ha entregado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en la línea de aplicar tributos específicos a estos productos debido a su impacto nocivo sobre la salud de los consumidores.
En específico, la organización sugiere gravar los SEAN, SESN y los PTC con impuestos similares a los cigarrillos; establecer impuestos mínimos para evitar precios bajos; indexar los impuestos a inflación e ingresos reales; fortalecer la fiscalización y la cooperación interministerial; y actualizar la legislación para incluir explícitamente estos productos
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